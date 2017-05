Preso pai que abusava da filha mantida em cativeiro em Viamão

No início da tarde de quarta-feira, dia 17, policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Viamão, coordenados pela delegada Jeiselaure de Souza, prenderam preventivamente R.D.K, 50 anos, por violência doméstica, cárcere privado e estupro de vulnerável.

De acordo com a investigação, a filha do acusado, atualmente com 16 anos, após receber um “torpedo“ da Polícia Civil com orientações de denúncia dos casos de violência doméstica, escreveu uma carta à DEAM pedindo socorro. Segundo a adolescente, estava sendo abusada há mais de três anos pelo pai, que a mantinha em cárcere privado há quase um ano, impedindo-a de sair à rua, agredindo, ameaçando e praticando os abusos diariamente. A mãe da vítima, trouxe a carta escondida do companheiro à DP, e também era vítima de violência doméstica e ameaças. Segundo ela, R.D.K. dizia que mataria a todos se procurassem a polícia.

O fato chegou ao conhecimento da delegacia na tarde do dia 16 de maio e o mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Viamão. Após os trâmites legais, o investigado será encaminhado ao sistema prisional. Colaboraram com a ação o Conselho Tutelar e profissionais do Programa de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência de Gênero. Esta é a nona prisão em 2017 de investigados por estupro de vulnerável no município de Viamão.