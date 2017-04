Pandorga conscientiza estudantes sobre as questões ambientais

Na última quarta-feira (19), através do Projeto Pandorga, as secretarias municipais de Agricultura e Abastecimento de Meio Ambiente realizaram atividades com alunos da EEEF Rui Barbosa. Foi ministrada uma palestra e, após, os estudantes assistiram a vídeos de conscientização ambiental e reconhecimento do ecossistema da região. A atividade foi finalizada com pintura.

O projeto tem o objetivo de resgatar a memória e a história local. Reúne cultura, artesanato e integra crianças, idosos, população e empresários locais. Atualmente, quatro escolas estão inseridas no Pandorga: Colégio Pró-Futuro, EEEF Rui Barbosa, Escola Indígena Karai Nhe’ e Katu e EMEF Augusto Fraga.