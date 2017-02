Pano pra manga – A transformação

O velho tinha um caroço na cabeça. Era impossível conversar olhando para ele sem olhar o calombo (alguém ainda fala calombo?). Pois então eu estava no Terminal Rodoviário do Tietê indo para Matão no interior de São Paulo. Tenho bons clientes lá. Duas das maiores fábricas de implementos agrícolas são de lá, Marquesan e Baldan. Me acomodei na poltrona da janela e então ele se sentou ao meu lado. Era um velho nitidamente bonito e deve ter feito sucesso com as gurias na juventude. Mas havia em caroço na lateral da sua cabeça. E era do lado direito, ou seja, bastava olhar para a minha esquerda e dar de cara com o caroço.

Como se transformam os seres humanos! Estava vendo um documentário na TV (Cauby – Começaria tudo outra vez) sobre o recém-falecido Cauby Peixoto (1931-2016). Peguei já na fase em que ele, nos últimos shows, era praticamente carregado, cantava sentado e aparentava uma fragilidade corporal enorme. Só aparentava. Bastava subir as cortinas e o homem se transformava. Com mais de 80 anos cantava esplendidamente. Uma senhora e potente voz. Não errava uma letra da canção. De forma alguma se parecia com aquele titubeante velhinho. Que transformação!

Quando moleque gostava da transformação do dr. David Banner em “O incrível Hulk”. A trilha sonora do seriado era ótima (alguém lembra?). Hoje em dia as pessoas não ficam verdes, mas ficam raivosas com uma enorme facilidade. Outra transformação, esta lamentável, é de pessoas razoavelmente esclarecidas, em cegas politicamente. Estou falando dos meus poucos amigos petistas. Uma porção de burgueses atribuindo a outros burgueses os males do Brasil. A ruína por eles provocada é invenção. Total desonestidade intelectual. Podes falar da mãe deles, mas se falar no chefe da quadrilha…

Lá pelas tantas, Destácio, o homem do caroço me perguntou que livros eram aqueles que eu folheava. Contei que havia comprado numa feira da rodoviária por 10 pilas cada. Um do Nelson Motta sobre o Glauber Rocha (1939-1981), um dicionário de palavras esquisitas do Mario Prata e outro do Geneton Moraes Neto (1956-2016) sobre o Gabeira. Ele disse que gostava do Gabeira – que faz 76 anos hoje. Notou o meu sotaque e afirmou que gostava muito de outro gaúcho, o cantor nascido em Santana do Livramento Nelson Gonçalves (1919-1988). Contei para ele que no último dia 14, se vivo fosse, Jacob do Bandolim (1918-1969) faria 99 anos. Para quem não sabe, Jacob era o cara que faltava “Naquela mesa”, composição de seu filho Sérgio Bittencourt (1941-1979) e imortalizada nas vozes de Elizeth Cardoso (1920-1990) e do Nelson Gonçalves.