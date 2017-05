#PanoPraManga – Silvio Pano Terra

Passada a decisão do único campeonato de vitória possível para a dupla Gre-Nal em 2017, algumas considerações são necessárias:

n A dupla Gre-NAL disputou 6 jogos contra o Novo Hamburgo. São 18 pontos disputados. Ganhou 5 pontos. 27% de aproveitamento. Três empates do Grêmio (dois no Estádio do Vale e um na Arena da OAS), uma derrota em casa do Inter e dois empates (Beira-Rio e Centenário em Caxias). Notem que o Inter jogou duas partidas em casa contra o NH, fez 1 ponto (16% de aproveitamento).

n No geral o Nóia fez 31 pontos em 17 jogos (60% de aproveitamento). O Inter fez 22 pontos (43% de aproveitamento). Venceu o melhor. Seria ridículo o campeão não ter 50% de aproveitamento.

n Ser zoado pelo campeão, tudo bem. Ser zoado pelo 3º colocado, vá lá. Agora, ser zoado pelo 4º colocado? Ainda mais por um time treinado por um padeiro e não por um profissional do futebol? Não dá.

n No eixo em que gira o futebol brasileiro (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul) venceu o novo. Fábio Carillle (Curíntia), Zé Ricardo (Flamengo), Roger Machado (Galo) e Beto Campos (NH) representam uma lufada de novos ventos no futebol. Antônio Carlos Zago não está à altura desses citados. Não há mais espaço para Luxemburgo, Roth, Jorginho, Adilson Batista, Marcelo Oliveira, Dunga, Falcão, Leão, Joel Santana entre outros “aplicadores”. Pelo menos não deveria existir.

n O Internacional venceu e eliminou o Curíntia pela Copa do Brasil nos pênaltis. Erraram Marquinhos Gabriel, Malcom e Guilherme Arana. Em comum? Os três são canhotos. Erraram contra o NH: D’Ale, Cuesta e Nico. Em comum? Canhotos! Resumo da ópera: canhotos NÃO podem bater pênaltis. Isso é fato, é verídico! O número de erros de canhotos e 3x maior que destros. Os perebas do Brenner e do Diego são destros. Não errariam.

n Olhando detidamente para os jogos do próximo final de semana achei que a rodada de série B se encerrava no sábado. Me enganei. No domingo tem Grêmio e Botafogo.

n Minha seleção do Campeonato Gaúcho 2017: Matheus (NH); Lennon (Cruzeiro), Júlio dos Santos (NH), Pablo (NH) e Assis (NH); Dourado (Inter), Jardel (NH), Preto (NH) e D’Ale (Inter); Nico (Inter) e João Paulo (NH). Treinador: Beto Campos (NH).