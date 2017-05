Paratleta viamonense é destaque nacional

A paratleta Emily Cannez Almeida, do Projeto Chuá, parceria com a APAE Viamão e o Clube dos Casados, participou da etapa regional de natação do Loterias Caixa, realizado no Rio de Janeiro, evento organizado pelo comitê Paralímpico Brasileiro. Trouxe para Viamão 3 medalhas, sendo 1 de prata nos 200m livre e 2 de Ouro nos 100m livre e 100m costas. A paratleta e sua orientadora técnica contaram também com o custeio da passagem aérea, valor conseguido no rodeio da Escola Técnica de Agricultura ETA, gentileza da direção daquela escola.