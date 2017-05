Parceria entre Saúde e HCV resulta em mais de 350 atendimentos

Atendimento em consultas de oftalmologia, ortopedia, traumatologia e exames de raio-x e eletrocardiograma foram beneficiadas com o primeiro mutirão.

A partir da parceria formada entre a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e o Hospital de Cardiologia Viamão (HCV) para que o município aumente o número de consultas pré-natal e o HCV duplique o número de partos por mês, surge mais uma parceria em benefício da população. Durante a última sexta-feira, sábado e domingo, um mutirão de consultas e exames realizado no Hospital atendeu mais de 350 pessoas que estavam na lista de espera de consulta e exames especializados.

Na sexta-feira, dia 28, foram realizadas 50 consultas de ortopedia e traumatologia e 50 consultas de oftalmologia. No sábado, foram disponibilizados 100 exames de raio-x e 24 exames de eletrocardiograma, além de 50 consultas de ortopedia. E, domingo, foram realizados mais 24 exames de eletrocardiograma e 100 de raio-x. “Neste primeiro momento atendemos às pessoas que estavam agendadas para consultas de traumatologia, ortopedia e oftalmologia, e ainda para a realização de exames de raio-x e eletrocardiograma. A ideia é que todo mês seja feito um mutirão para atendermos também a outras especialidades e exames que estão na lista de espera”, expressa o secretário de Saúde, Luis Augusto Carvalho.

“Surge mais uma parceria em benefício da população. Esta iniciativa fortalece nossa relação no cuidado com as pessoas, além de suprir a demanda que é maior que nossa capacidade de atendimento”, destaca o prefeito, André Pacheco, ao acompanhar o serviço de consultas e exames disponibilizados no sábado, pelo Hospital. O diretor Administrativo do HCV, Leandro Santos, destaca que o objetivo do Hospital é prestar atendimento aos viamonenses. “Esse é o primeiro de muitos mutirões que faremos ao longo do ano, para diminuir a lista de espera por consulta de várias especialidades”, assegura. Em maio, está prevista a realização de outro mutirão e as pessoas que aguardam por consulta serão avisadas anteriormente.