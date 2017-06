Patinadoras trazem medalhas para Viamão

As patinadoras da escola Cátia Owicki Patinação Artística (COPA), com sede em Viamão, participaram da sua primeira competição e fizeram bonito. Todas as oito competidoras que representaram Viamão trouxeram medalhas da Copa Patinart, no ginásio da esportes do Colégio Calábria, na zona sul de Porto Alegre, no domingo, dia 11 de junho.

Além da competência técnica e carisma demontrados pelas atletas, a torcida da COPA também foi destaque, com mães, pais, parentes e amigos incentivando as meninas da manhã à noite. Mais de 100 atletas de todo o Rio Grande do Sul participaram da competição.

A COPA agora se prepara para a disputas em Canoas e Bento Gonçalves nos meses de julho e agosto.

LIVRE ESTREANTES PRÉ-MIRIM – 07 E 08 ANOS

Ana Clara Rodrigues – 8º lugar

Joana Blauth – 9º lugar

LIVRE ESTREANTES MIRIM – 09 E 10 ANOS A

Ana Carolina Albuquerque – 3º lugar

LIVRE ESTREANTES MIRIM – 09 E 10 ANOS

Mariana Scarparo dos Santos – 2º lugar

LIVRE ESTREANTES INFANTIL – 11 E 12 ANOS

Mariana Fraga – 1º lugar

Isabela Gonzales – 2º lugar

LIVRE ESTREANTES JUVENIL – 15 E 16 ANOS

Paola Oliveira – 1º lugar

INICIANTES INFANTIL – 11 E 12 ANOS A

Luíza Rossato – 1º lugar