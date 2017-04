Patrulha Rural com viaturas reformadas

Na terça-feira, dia 11, na sede do Sindicato Rural de Viamão, foi realizada a cerimônia de entrega ao 18º BPM de duas viaturas que foram reformadas e reativadas com o apoio da comunidade rural constituindo, assim, a Patrulha Rural Comunitária do 18°BPM criada em dezembro de 2016 e que vem desempenhando junto à comunidade rural ações de combate ao abigeato e outros crimes com ênfase na região rural de Viamão. Esta ação visa a aproximação da população rural e o aprimoramento de suas ações, com reflexos na qualidade da comunidade.

O evento contou com a presença do prefeito André Pacheco; do presidente da OAB Viamão Nilson Pinto da Silva; do Delegado Regional Volnei Fagundes Marcelo; do presidente do Sindicato Rural de Viamão Roberto Canquerini; do presidente da Coopernorte Jairton Nunes Vieira; do vereador Francinei Bonatto e demais autoridades, colaboradores e convidados.

O comandante do 18°BPM Ten. Cel. José Carlos Pacheco enfatizou a importância do trabalho conjunto, unindo forças contra a criminalidade, deixando clara a importância da atuação da comunidade nesse processo, mostrando os avanços e a diminuição das ocorrências no âmbito rural desde a criação da patrulha. Salientou, também, a importância da continuidade dessa parceria Brigada Militar e comunidade.