Piloto de Viamão conquista segundo lugar no 32º Rally da Meia-Noite

Com a realização do 32º Rally da Meia-Noite: Trilha dos Lobos, a cidade de Curitiba voltou a recebeu o Campeonato Paranaense de Rally Regularidade 4×4, o Rally PR, para a definição dos campeões de 2017. Neste ano, a competição ainda passou pelas cidades de Toledo, Telêmaco Borba, Cambira e Castro. O piloto de Viamão, Fábio Torcato, competiu ao lado do navegador Tiago Poisl, de Gravataí. Os dois representam a equipe gaúcha Trancos & Barrancos e conquistaram o segundo lugar na prova pela categoria Graduados.

A programação da competição iniciou na sexta-feira, dia 1º de dezembro, com largada a meia-noite de sexta para sábado no Armazém Garagem, em Curitiba. A chegada dos carros aconteceu por volta das 6h no Bar da Canelinha, em Campo Magro, onde foi realizada a premiação. De acordo com Fábio, participar da prova foi um grande desafio, inclusive levando em consideração a distância de deslocamento e a privação do sono. “Foram 750 quilômetros só para ir e 750 para voltar, sem tempo para dormir. A prova foi muito desafiadora, o carro sofreu nas subidas e pedreiras, sempre no limite, cortando giro, raspando no chão, mas fazendo curvas como ninguém”, comenta Fábio.

A prova do Rally da Meia-Noite foi a primeira etapa que a dupla competiu junta no Rally PR neste ano. Fábio já havia participado do 20º Rally do Cachorro Louco ao lado do navegador Rafael Pinto. “Chegamos perto do primeiro lugar. O Tiago foi preciso, sempre ajustando o hodômetro e colocando o carro na medida. Estávamos andando muito, ganhamos a primeira etapa e fomos segundo na segunda etapa. Infelizmente erramos uma pegadinha na terceira parte da prova quando estávamos liderando. O erro custou caro, caímos muito e terminamos em quinto lugar na etapa, o que ainda nos garantiu a segunda colocação na prova. Pretendemos voltar no ano que vem”, afirma o piloto.

A organização do 32º Rally da Meia-Noite: Trilha dos Lobos é de responsabilidade do Jeep Clube de Curitiba. A supervisão é da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA).