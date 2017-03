Pitacos e apostas para o Gre-Nal 412

(LEIA NO BLOG DOS ESPORTES – SAUL TEIXEIRA – JORNALISTA)

Favoritismo

Poucas vezes o favoritismo para um clássico Gre-Nal foi tão escancarado. Enquanto o Internacional ainda lambe as feridas pelo recente rebaixamento, o Grêmio ainda saboreia o Penta na Copa do Brasil. Além disso, os tricolores possuem uma equipe que joga junta na mesmíssima estrutura tática há quase três anos, sem falarmos que jogará o clássico em seus domínios, a Arena. É claro que favoritismo jamais foi e jamais será garantia de vitória, longe disso. Mas também é inegável que o favoritismo para o clássico 412 veste azul, preto e branco.

Resumo da ópera

Em condições normais o Grêmio tende a propor o jogo, tendo o Inter organizado de maneira reativa. Isso tende a exigir paciência e certa cadência de meio ao tricolor: Douglas fará falta e crescerá de importância o trabalho de articulação iniciado por Maicon. Nesse cenário o jogo estará à feição do time de Zago, o que de certa forma, tende a equilibrar a disputa. Em que pesem os momentos pra lá de opostos, não vejo o time do Grêmio com tanta supremacia técnica em relação ao rival. Principalmente se D’Alessandro atuar. A vantagem é sem duvida, de ordem tática e de entrosamento. Que role a bola…

Mandante

Lucas Barrios é a grande interrogação pelo lado gremista. Entretanto, iniciar o jogo com Luan e o paraguaio é temerário, já que ambos carecem de ritmo e fisicamente podem deixar o time vulnerável. Com a bola nos pés o trio Bolaños-Luan-Barrios causa inveja e calafrios a qualquer adversário, mas poderá comprometer a mecânica defensiva. Se não houver surpresas, o Grêmio tende a ir a campo disposto no seu habitual 4-2-3-1 com variação defensiva para duas linhas. Nesse cenário, Luan e Bolaños devem se revezar na recomposição, fechando o setor pela esquerda e se alinhando aos volantes, tendo Ramiro fazendo o mesmo movimento pelo flanco oposto.

Alternativa

Renato poderia ‘espelhar’ o esquema do Inter e investir numa variação para o 4-4-2 em losango. Com isso, Jaílson, Ramiro e Maicon atuariam mais na contenção, liberando o trio Barrios, Luan e Bolaños das tarefas mais pesadas de recomposição. Entretanto, ao menos um dos atacantes igualmente precisará ‘descer’ para fechar setor e manter a variação defensiva. É por isso que apostaria em Luan como falso 9, com Barrios no banco, o que permitiria o ingresso de Fernandinho na extrema esquerda ― o que certamente equilibraria mais a equipe na peça defensiva. Pedro Rocha, que segue a celeuma da renovação e se recupera de lesão, poderia ser surpresa, mas igualmente carece de ritmo. Éverton tem as mesmas dificuldades de recomposição que Luan e Bolanõs e por isso correria por fora.

Visitante

D’Alessandro! O capitão colorado é a grande dúvida. A sua ausência em todos os treinamentos abertos da semana é sintoma de que a direção está fazendo um “misterinho” e que o camisa 10 jogará. Com ele, Zago repetiria a estrutura tática e os 11 que até agora deram melhor resposta neste início de temporada: meio-campo em losango, tendo Rodrigo Dourado recuado, Charles e Uendel numa segunda linha, com D’Ale fechando o setor, com Carlos e Brener no ataque. Alguns apostariam em Nico López na vaga de Carlos. Mas pelo trabalho de recomposição sem a bola, o ex-avante do Galo é favorito a começar.

Sem o 10

William no meio-campo, Valdívia como armador e Anselmo como terceiro volante. Eis as principais alternativas para a eventual ausência de D’Alessandro. O time com Anselmo até teve boa atuação à frente do Fluminense pela primeira Liga, entretanto, havia D’Ale à frente dos marcadores. Sem o capitão, o time com Anselmo, Dourado e Charles ficará encaixotado e teoricamente refém da ligação direta, independente de quem for o quarto homem de meio. Com Anselmo porém, Zago poderia liberar os laterais esboçando uma singela variação para três zagueiros. William seria estratégia para explorar às costas de Luan, se o camisa 7 atuar no meio.

Escalações

Em tom pitaqueiro, “meu” Grêmio teria: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kanemann e Marcelo Oliveira; Jaílson e Maicon, Ramiro, Bolaños e Fernandinho; Luan. Por outro lado, “meu Inter” seria escalado com: Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Paulão e Carlinhos; Dourado, Charles; Uendel e D’Ale (ou Seijás); Carlos e Brener. Em tempo: por mais que não justifique a titularidade devidos às péssimas aparições recentes, Seijás é a alternativa mais próxima de um armador hoje disponível no Beira-Rio, sem D’Alessandro.

Fotos: Grêmio oficial/ Lucas Uebel – arquivo