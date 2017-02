(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)>>>

POUCA GENTE

Nas minhas estadas em supermercados para as habituais compras de tradicionais suprimentos domésticos, observo o volume e movimentação de pessoas. Isso há alguns anos.

Constatei, e isso não é novidade alguma, que a maior presença de público para compras ocorre nos primeiros dias do mês. É o momento que o pessoal está com maior volume monetário no bolso, nos cartões, advindos dos salários recebidos ao final do mês anterior.

Mas a movimentação, no entanto, já não é mais a mesma. Não é mais volumosa e intensa. De novembro de 2016 para cá vem reduzindo, o que encaminha à conclusão de que, realmente, está o país vivendo uma situação difícil, falando apenas nas questões econômicas e financeiras. É atraso no pagamento dos salários, parcelamentos, restrições de crédito e uma imensa gama de pessoas desempregadas.

Um setor que sente esta dificuldade, de forma direta, é o comércio da venda de alimentos. Também o do vestuário. Lazer, então… E é por isso, então, que o volume populacional nos supermercados e nos shoppings, vem diminuindo dia após dia. Lamentável, mas é a dura realidade.

MOVIMENTO NA RUA

Escrevi aqui nesta coluna, que os motoristas deveriam ter atenção ao transitar pelas ruas Jorge Calil Flores e dr. Luiz Rossetti, por serem estreitas e receberem estacionamento.

Agora a atenção continua, mesmo que a Prefeitura tenha implantado na rua Calil o estacionamento rotativo, pago. Diminuiu o número de veículos estacionados. Mas há um problema que precisa ser sanado. Ao lado da agência do Bradesco, onde carros acessam e advêm da av. Reverendo Américo Vespúcio Cabral, há estacionamento duplo irregular. Ou seja, há desobediência. De um lado cordão pintado de azul, rotativo, mas no lado oposto a pintura é amarela, estacionamento proibido. Mas os carros param dos dois lados. Aí é o caos numa rua de mão dupla e com trânsito já intenso.

Alô, SMTV da SMTT!…

ESCUTANDO

Não bastasse a repudiada “Voz do Brasil”, obrigatória nas rádios em todos os dias úteis, das 19 às 20 horas, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria Geral da Presidência da República lançou, nesta semana, mais um produto jornalístico. Trata-se da “Semana do Planalto”, programa de rádio com o resumo das principais notícias da Presidência da República e do governo federal. O programa é produzido e coordenado pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Será distribuído todas as sextas-feiras, via satélite, pelo mesmo canal de A Voz do Brasil.

AS EMBALAGENS

Você, leitor, ao ter predileção por algum produto, ao comprá-lo, leva em consideração a embalagem ou a qualidade? Sei, a resposta é a qualidade. Mas num primeiro momento o que atrai é o modelo de embalagem, podem crer.

Pois, investir na embalagem é um dos recursos em que empresas de diversos setores apostam para impulsionar a venda de determinado produto. Uma embalagem com design ou rótulo diferente, bonito, colorido, pode despertar o interesse e a curiosidade do consumidor e, assim, alavancar vendas.

A indústria de bebidas é o setor em que as grandes empresas investem em garrafas com formato diferente ou exclusivo. Mas uma das dificuldades que médios e pequenos produtores têm sentido é encontrar modelos standard com design moderno e versátil. Pode ser “difícil” para a indústria, mas qualquer mimo vende “fácil”.

EMBALANDO

Quem não gosta de ouvir música? Não importa o estilo. O fato é que em casa, no carro ou na rua a música é sempre uma boa pedida. A música faz bem à alma, ao coração e à mente, pois além de promover alegria ou relaxamento, também é capaz de trazer recordações de bons momentos, ajudando a manter o cérebro mais ativo.

Porém, para nos mantermos conectados aos sons é necessário que nos cuidemos com relação à surdez. Um dos males que afetam nossa audição é a própria música. Ou seja, a qualidade e intensidade do som com que ela chega aos nossos ouvidos. Falo isso porque observo – e vocês também, com certeza – a variedade de alto-falantes nas portas de estabelecimentos comerciais da cidade e nos carros de som que circulam pelas nossas ruas. Sons que, quando sensatos, nos atraem, mas a maioria é um terror.

Para completar, tem aqueles malucos que passam com os carros rebaixados com som de tremer… Então, curtam as músicas, mas com atenção.

MOBILIDADE E TRANSPORTE COLETIVO

A mobilidade urbana nas cidades, não só nas consideradas grandes mas também naquelas que estão em crescimento, é um desafio diário. A população enfrenta um grande fluxo de carros e a dificuldade nos transportes públicos oferecidos.

Chama a atenção o assunto para Viamão, notadamente agora que chega o momento da população enfrentar um aumento no fluxo de trânsito, no dito “começo de ano”, com a chegada do mês março. Notadamente pela manhã e à tarde quando o tempo das viagens necessárias para ir ao trabalho, com frequência, duplica nos horários de maior trânsito. Isso leva as pessoas a repensarem as suas rotinas e as dificuldades geram críticas, concebidas.

É inacreditável, mas nossa cidade já esteve na lista das possibilidades de contar com os serviços do metrô de superfície. Não vingou. Virou apenas uma localidade que ficou na previsão ou possibilidade de metrô. Veio então a possibilidade de ampliarem-se os corredores de ônibus metropolitanos para que os automóveis tenham o caminho mais livre. Essa ideia, parece, está em andamento mas já acumula algum tempo de papel e conversas.

Enfim, viabilidade de projetos existe para melhorar o cenário da mobilidade urbana em Viamão. Basta que saiam do papel e das discussões e venham para a realidade, a efetivação. Já faz um tempo que a visão e as discussões são as mesmas. Precisamos de mais ônibus ou, quem sabe, uma linha de metrô de superfície para atender a população de forma satisfatória.