Pré-estreia de Janelas de Inovação emociona alunos e convidados

A Fundação Telefônica Vivo e o Canal Futura realizaram na noite da quinta-feira, dia 18, uma sessão de pré-estreia do documentário sobre a experiência inovadora da EMEF Zeferino Lopes de Castro, localizada na Pimenta, zona rural de Viamão. O filme foi exibido no auditório da Tecnopuc a pais de alunos e ex-alunos, alunos, professores e equipe diretiva da escola, equipe da Secretaria Municipal de Educação edas oito escolas inovadoras do Projeto Aurora, equipe do Instituto Tear de Inovações, Fundação Telefônica Vivo, Fundação Roberto Marinho e estudantes da Unisc que produziram o documentário.

O documentário faz parte do programa Janelas de Inovação, uma série com 40 episódios sobre iniciativas inovadoras na educação, exibidos pelo Canal Futura, todas as quintas-feiras, às 22 horas. As iniciativas inovadoras vão desde professores que dão aula pelo youtube para que os estudantes aprendam em seu próprio tempo, até um colégio que representa a resistência do povo indígena Kanindé, de Aratuba, em perpetuar sua cultura e direitos dentro de seu território. A história de Viamão irá ao ar dia 25 de maio.

A sessão de pré-estreia deu direito a pipoca doce e salgada para os cerca de 150 convidados. Após a exibição do curta, o diretor-presidente do Instituto Tear, Juliano Bittencourt, mediou o bate-papo sobre educação inovadora com a professora e pesquisadora em inovação educacional há 20 anos, Helena Singer; a diretora da EMEF Zeferino, Rosa Maria Stalivieri, a aluna do 1º ano, Victória do Nascimento; e os ex-alunos Letícia Sanhudo e Victor Matheus Iansen.