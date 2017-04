Prefeito participa da entrega de viaturas reformadas para a BM

Há quatro meses a BM está inserida na região rural de Viamão, com a Patrulha Rural Comunitária. Em dezembro de 2016, atendendo à necessidade da comunidade rural, o 18º Batalhão de Polícia Militar instalou duas unidades da BM – uma em Águas Claras e outra em Itapuã. Desde então, a BM vem desempenhando junto à comunidade rural ações contundentes de combate ao Abigeato e outros crimes com ênfase na região rural de Viamão, sob o comando do Sargento José Boaventura, que, de acordo com o comandante do 18º BPM, tenente-coronel José Carlos Pacheco Ferreira, possui vasta experiência na área rural.

Na solenidade de entrega das duas viaturas reformadas, que aconteceu na Sede do Sindicato Rural, Ferreira destaca a união de forças representativas da comunidade rural (Coopernorte, Sindicato Rural e Associação dos Mineradores), que custeou a reforma das viaturas que serão disponibilizadas para a Patrulha Rural. “Juntos, somos mais fortes! O trabalho em conjunto, unindo forças contra a criminalidade, deixa clara a importância da atuação da comunidade nesse processo. Em quatro meses, os registros de ocorrências caíram 50%”, destaca.

O prefeito, André Pacheco, destaca que sua gestão prima por parcerias. “Juntos, somos mais! Na Câmara de Vereadores tramita um projeto de lei que cria o Conselho de Segurança Pública, unindo todas as forças. Através do trabalho em conjunto, visamos melhorar a qualidade de vida e a segurança pública em nossa cidade”, encerra. Mensalmente, a Prefeitura de Viamão repassa R$ 15 mil para o Consepro, destinado a manutenção das frotas da Brigada Militar e Polícia Civil.

O evento contou ainda com a presença: do presidente da OAB Viamão, Nilson Pinto da Silva; do delegado Regional da Polícia Civil, Volnei Fagundes Marcelo; do presidente do Sindicato Rural de Viamão, Roberto Canquerine; do presidente da Coopernorte, Jairton Nunes Vieira; e do vereador Francinei Bonatto.