Prefeito se reúne com taxistas para discutir demandas da categoria

Na manhã de terça-feira, 07 de março, o prefeito André Pacheco se reuniu com representantes de taxistas de Viamão, que discutiu a fiscalização de transportes clandestinos na cidade. A pauta, apresentada pela Associação dos Condutores Autônomos de Táxis (ASCONTAVI), solicitou que fosse intensificado a fiscalização da prática ilegal da profissão e do serviço de corridas particulares. Os taxistas explicaram que o transporte de passageiros em carros particulares está se tornando uma prática comum em Viamão. Eles ressaltaram ainda que este tipo de conduta está presente em diversos pontos da cidade, principalmente em pontos de ônibus, supermercados e porta de festas e eventos.

O prefeito André Pacheco ressaltou que o transporte individual de passageiros, sem autorização da Prefeitura, dentro dos limites do município, é considerado clandestino e está na irregularidade. Ele lembrou que recentemente foi formalizada a Empresa Pública de Trânsito de Viamão (EPTV), e que, num futuro bem próximo, a EPTV já estará atuando na cidade, com um número maior de profissionais do setor de fiscalização. Foi proposto, também pelo prefeito, a criação de um canal de comunicação para que a categoria possa fazer denúncias em relação ao transporte clandestino na cidade. Por último, André explicou que todas as reivindicações dos taxistas serão encaminhadas à secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT).

A reunião contou com a presença do presidente da Associação dos Condutores Autônomos de Táxis (ASCONTAVI), João Osório, do presidente do Conselho Municipal de Transportes, Sílvio Leão, e do vereador André Gutierres.