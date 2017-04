Prefeitos e Promotoria de Justiça buscam cuidados com Saint’Hilaire

Durante a tarde da última quarta-feira, dia 19, os prefeitos de Viamão, André Pacheco, e de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, juntamente com a promotora de Justiça Anelise Stifelman e o ex-prefeito de Viamão, Valdir Bonatto, estiveram reunidos para dar continuidade ao Plano de Manejo do Parque Municipal Saint’ Hilaire. O encontro foi realizado na Prefeitura de Porto Alegre.

O Plano de Manejo é o documento oficial de uma Unidade de Conservação (UC) e contém uma vasta quantidade de informações e estudos sobre a referida área. O Plano também regra atividades dentro e no entorno das unidades de conservação. Os estudos referente ao plano de manejo iniciaram no mês de fevereiro de 2017, com levantamento de documentações e legislações. Agora, segue a fase de conferência e coleta de dados, com atividades de campo.

A reunião ainda tratou sobre o Hospital Veterinário, cuja estrutura foi entregue à Prefeitura de Porto Alegre, e que agora estão sendo buscadas parcerias para colocá-lo em funcionamento.