Prefeitura, Acivi, CDL e BM lançam campanha “Natal Feliz é Comprar Aqui”

Até o dia 19 de dezembro as suas notas fiscais estão concorrendo a prêmios. É a campanha “Natal Feliz é Comprar Aqui”, lançada pela CDL, Acivi, Prefeitura e Brigada Militar. A campanha tem como objetivo incentivar as compras de final de ano em Viamão, premiando os consumidores que mais valorizaram o comércio, através de parcerias, bem como motivar os lojistas e consumidores para o Natal.

Para validar a participação, o consumidor deve apresentar as notas fiscais acima de R$ 50,00 até o dia 19 de dezembro na sede da Acivi (Cel. Marcos de Andrade, 80, Centro). Será feito um cadastro e no dia 20 de dezembro será divulgado o resultado. As pessoas que apresentarem um maior número de notas fiscais, receberão: 1 diária casal com refeição na Morada dos Bugios; 4 diárias (pessoas diferentes) na Fazenda Quinta da Estância; 1 ingresso para Rota das Especiarias; 1 passeio para até cinco pessoas na Náutica Barreto; 20 entradas para o Racha Tarumã; e, 3 entradas para o Parque das Águas. Os passeios serão agendados diretamente com o empreendedor.

Nos próximos domingos, dias 17 e 24 de dezembro, o comércio estará aberto até as 20 horas. Durante a semana, o comércio também terá horário estendido. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria Comércio e Turismo (SMDEICT), Maurício Carravetta, o objetivo da campanha é fazer com que o morador de Viamão faça as suas compras de Natal na cidade. “Com isso o dinheiro irá circular dentro do município e, por conseguinte, os impostos serão revertidos para a cidade”, destaca.