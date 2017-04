Prefeitura começa a instalar displays junto a oito pardais de 40Km/h

A Prefeitura de Viamão está instalando os displays luminosos indicativos de velocidade em quatro pontos onde estão inseridos os pontos de controle com velocidade máxima de 40km/h. A ação qualifica e proporciona mais segurança aos motoristas que trafegam pelas vias. Na semana passada, o governo firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, no qual também suspendeu, até que sejam julgadas, as infrações apontadas por seis pardais com velocidade de 60km/h – instalados nas avenidas Bérico Bernardes (2 equipamentos), Caminho do Meio (2 equipamentos) e Capitão Gentil Machado de Godoy (2 equipamentos).

São oito equipamentos indicativos de velocidade que estão sendo instalados na rua dos Açores (quatro), na avenida Liberdade (dois) e na avenida Walter Jobim (dois). Na prática, o equipamento converte os pardais, já instalados e em funcionamento, em uma lombada eletrônica. Já nos furões, de acordo com o secretário Geral de Governo, Nilton Magalhães, que estão localizados junto a sinaleiras, e que também apontam o excesso de velocidade, o equipamento não é compatível.