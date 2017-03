Prefeitura e Sebrae iniciam agenda de cursos e capacitações em Viamão

A programação iniciou com orientações sobre formalização do microempreendedor individual.

Na última terça-feira, 14 de março, iniciou a agenda de capacitações do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) para 2017 em Viamão. Até o mês de novembro, o SEBRAE, com o apoio da Prefeitura de Viamão, irá oferecer 14 oficinas/palestras, totalizando mais de 30 horas de aulas. A primeira atividade do ano foi uma palestra de orientação sobre o MEI – Microempreendedor Individual, que foi ministrada pela gerente regional do SEBRAE, Kamille Schimidt. Ela explicou como se tornar um Microempreendedor Individual, quais os critérios para formalização do negócio, quais as atividades permitidas, benefícios e obrigações.

A palestra reuniu cerca de 30 profissionais autônomos de diversas áreas como manicure, cabedeleiro, costureira, tatuador, entre outros. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo (SMDEICT), Maurício Carravetta, os cursos que serão oferecidos em Viamão será uma ótima oportunidade de qualificação da gestão empresarial, beneficiando os negócios locais e promovendo o desenvolvimento do município. “O nosso objetivo é incentivar a formalização através do MEI, já que é uma excelente opção para facilitar a vida dos pequenos empreendedores”.

A próxima atividade será a oficina SEI Empreender e acontecerá no dia 28 de março, às 13h30. A atividade tem como objetivo desenvolver competências voltadas à gestão de negócio, aprendendo a administrar dificuldades e valorizando o planejamento e o controle de ações empreendedoras.

Saiba mais sobre o MEI - O MEI é uma oportunidade para os profissionais autônomos, se formalizarem como empresário, podendo emitir notas fiscais, ser fornecedor para empresas, prestar serviços públicos, além de desfrutar dos benefícios previdenciários com carga tributária reduzida.

Confira a programação completa de capacitações 2017 do Sebrae em Viamão:

As capacitações ofertadas são gratuitas e acontecem no auditório da Secretaria de Educação, no Calçadão Tapir Rocha, Centro de Viamão. Pessoas interessadas em participar dos cursos devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Setor do Empreendedor), no prédio central da Prefeitura (Praça Júlio de Castilhos, s/nº, Centro de Viamão). Mais informações pelo telefone (51) 3492-7660. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h.

MARÇO

- 28 de março, das 13h30 às 16h30: Oficina SEI Empreender.

ABRIL

- 19 de abril, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual.

MAIO

- 17 de maio, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual;

- 31 de maio, das 13h30 às 16h30: Oficina Sei Planejar.

JUNHO

- 14 de junho, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual.

JULHO

- 12 de julho, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual;

- 26 de julho, das 13h30 às 16h30: Oficina SEI Comprar.

AGOSTO

- 16 de agosto, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual.

SETEMBRO

- 13 de setembro, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual.

- 27 de setembro, das 13h30 às 16h30: Oficina SEI Vender.

OUTUBRO

- 18 de outubro, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual.

NOVEMBRO

- 14 de novembro, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual;

- 29 de novembro, das 13h30 às 17h30: Oficina SEI Controlar o meu dinheiro.