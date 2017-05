Presídio não será na ETA

Backstage – Por Vinicius Santos

Fontes próximas ao prefeito André Pacheco confirmam que o presídio, seja estadual ou federal, se vier, não será instalado perto da Escola Técnica de Agricultura. O assunto é visto mais como um movimento político do PDT, de Juliana Brizola, do que como uma possibilidade real.

André teria conversado recentemente com o secretário de Segurança do Estado, Cézar Schirmer, que teria sinalizado interesse em área próxima ao Hospital Colônia de Itapuã. A região ganharia inclusive o asfaltamento da rodovia que leva ao local.

É um asssunto polêmico, mais pelo desconhecimento da população do que pelos riscos em si. Sediar uma casa de detenção poderia fazer com que a cidade recebesse mais atenção e investimentos da área de segurança. Por certo, o entorno do presidio seria muito bem vigiado, com circulação de policiais. O assunto merece um debate de alto nível, e não apenas a opção “queremos” ou “ não queremos.”

Base valorizada

Os 15 vereadores eleitos pela base governista tiveram que digerir algumas “carnes de pescoço” neste começo de governo André Pacheco. Em alguns momentos alguns demonstraram insatisfação e não “firmaram o garrão”. Mas nas principais pautas mantiveram-se unidos com Pacheco.

Na cerimônia de lançamento do Vida Urgente Viamão, André fez questão de chamar ao seu lado os vereadores presentes – Edi Bagé, Dieguinho, Francinei Bonatto, Joãozinho, Nadim, Maninho e Belamar – para demonstrar que a discussão em torno dos pardais não havia sido em vão. Aquele limão azedo que os vereadores tiveram que digerir pode ser transformado numa refrescante limonada educacional.

Na semana passada uma reunião às sete da manhã entre André e os presidentes dos partidos azeitou a relação e aparou arestas.

A estreia do Tamoio e o domingo do Pano

Estive no estádio Edgard Leitão Teixeira acompanhando a estreia do sub-17 do Tamoio no Estadual. Os guris saíram perdendo mas alcançaram a virada no começo do segundo tempo. Logo em seguida do gol tive que sair para cumpri compromissos familiares e mandei um whats pro Pano Terra, corneteando a ausência dele na torcida. Ele me respondeu que estava chegando. Melhor que não tivesse ido. A gurizada de Capão da Canoa (re)virou o jogo. Que pé-frio o do Pano! Derrota do Tamoio.

Na sequência, o Novo Hamburgo derrota o Inter e confirma que 2016 ainda não acabou. Depois do “time grande não cai”, dos “15 anos sem título do Grêmio” e dos “campeões de tudo”, qual outra tese colorada terá fim? Próxima parada, Londrina. Fica Zago e força (B)Inter.

Cinco reais

Escrevi há uma semana sobre os caranguejos de Viamão. Aqueles que ficam malhando qualquer boa iniciativa pelo simples prazer de sabotar, de não deixar que outros tenham sucesso. Isto está impregnado de tal forma na população que alguma cenas absurdas acontecem.

O Tamoio cobrou cinco reais de entrada no jogo de domingo, para ajudar a custear ambulância, água, luz, etc. CINCO REAIS. Menos que uma carteira de cigarro, menos que uma cerveja num boteco, praticamente um valor simbólico.

E teve gente reclamando. “Só em Viamão mesmo cobrar cinco reais pra ver um jogo”. Eu ouvi. E não acreditei. O esforço que o pessoal do Tamoio está fazendo para levar o nome da cidade a um campeonato de nível estadual merece atenção e muito mais que cinco reais.

O efeito Chapecoense

Viamão tem na área esportiva, das mais variadas modalidades, talentos pedindo apoio. O sucesso esportivo tem no Brasil um efeito muito positivo na autoestima da população. Aqui no Rio Grande do Sul temos diversas cidades que se mobilizam em torno de suas equipes de futsal. Em Santa Catarina, mesmo antes da tragédia, a Chapecoense agregou imagem positiva ao nome da cidade pelo resultado dentro do campo, mas também pelo apoio da população. Quando os empresários de Viamão vão enxergar que apoiar os talentos esportivos é também melhorar a imagem da cidade na qual seus clientes vivem?