PRESÍDIOS

A crise econômica, política, financeira e administrativa que assola o país como um todo, e que tem reflexos diretos no desenvolvimento dos Estados e dos Municípios, com prejuízos à vida diária da população destes, é o principal responsável pelas diversas anomalias no conjunto dos segmentos que envolvem a sociedade.

Não cabe aqui comentar os desdobramentos políticos, partidários e ideológicos que, segundo é do conhecimento de todos, vive um caos, uma desorganização. Lógico, pode-se comentar, essa barafunda que inclui incompetência e safadezas atinge diretamente os setores administrativos da Nação (em todos os níveis, com algumas exceções) uma vez que é a tarefa daqueles cidadãos que passam a ser indignos perante o povo.

Sabe-se, entretanto, que estes malefícios têm efeitos no seio da sociedade, os quais causam indignação e geram comentários que, diga-se de passagem, não são nada lisonjeiros aos governantes. Este desconcerto leva à deterioração, ou diminuição de qualidade e de volume, dos serviços essenciais para o bom atendimento à população. Então, os maiores comentários e críticas recaem sobre a Educação, a Saúde e a Segurança. Estes os principais pontos sem citar outros, que também fazem parte do cotidiano das pessoas, e que também são indicados como críticos.

Vamos fixar o assunto no item Segurança. Sem sombra de dúvidas aquele que mais chama a atenção pois os seus malefícios incluem a violência física. Referindo-nos ao nosso Estado, sabe-se, desde muito tempo, que há gradativa diminuição de efetivo nos quadros policiais, civil e militar. Em contraste com o crescimento do número da bandidagem que veem seu quadros fortalecidos pela fraqueza do seu combate. Mas não é só a diminuição de pessoal que leva a este quadro. Tem também a falta de avanço na tecnologia e no armamento para enfrentar a situação. Sem falar no sucateamento de veículos sem a devida reposição.

Pois se não bastasse isso, há a questão dos presídios. Na capital há um Presídio Central que já ultrapassou os limites de capacidade e de humanidade. E em diversas cidades há também casas prisionais, mas a maioria está em deterioração. As “vagas” não comportam o volume de criminosos e eles ficam soltos por aí. Foram construídos prédios novos, como em Canoas, mas ainda não são usados em virtude de problemas outros que impedem o uso. Agora é comentada a construção de um presídio federal e Viamão á uma das cidades apontadas para recebê-lo. Mas segundo informações, com a desistência de Eldorado do Sul, Charqueadas deve ser o escolhido, mesmo porque ali naquele município já há um presídio de alta segurança (?), PASC, e um presídio estadual, PEC.

Vamos aguardar os resultados e que eles sejam benéficos. Não interessa onde será instalado, pois a necessidade é urgente por uma casa prisional digna de guardar aqueles contraventores que causam pânico à população. Vejam reportagem nesta edição do CR.

CATANDO COQUINHO

Ali na frente do antigo prédio do Fórum, onde já funciona a Delegacia da Mulher e a DPPA, no centro, há árvores que, para mim, são coqueiros as quais despejam seus frutos na calçada. Um dia passando por ali, vi um velho amigo acocorado, quase de joelhos, colhendo os frutos. Perguntei, então, o que fazia ali naquela posição. Ele me disse:

- Estava conversando fiado com o Joca e ele não acreditando naquilo que eu dizia mandou eu “catá” coquinho. Eu obedeci.

OUVINDO POUCO

Pesquisas mostram: cerca de 25 milhões de brasileiros têm dificuldades para ouvir. Além de uma exposição contínua a ruídos, seja no trabalho, nas ruas ou em casa, outros fatores podem levar à perda de audição. Agora, tem um fato que assusta: apenas 40% das pessoas com perda de audição reconhecem que ouvem mal. O preconceito, junto com a falta de informação, faz com que a maioria demore vários anos para tomar uma providência. O que é lamentável, porque a perda auditiva é cumulativa e, se nada for feito, a dificuldade para ouvir será cada vez maior.

DESEMPREGO

No momento há um número elevado de desempregados no país. Mas em busca de vagas, o que é mesmo que o brasileiro procura? Que tipo de trabalho? Ou qualquer um servicinho vale a pena?

Pois as pesquisas mostram que a especialização e qualificação contam bastante, pois num cenário de crise existem profissões que se destacam e que serão muito procuradas num futuro próximo. Veja quais são: gestão de governança corporativa; gestores de controladoria; profissional de trade marketing; gestor de projetos em TI; profissional de agroecologia; analista especializado em Big Date; especialista em gerontologia.

Feito! É só especializar-se e sair em busca da vaga.

CONTRATO DE NAMORO

Segundo dados nacionais, hoje, no Dia dos Namorados, mais do que pensar nos presentes, a data está propiciando que os casais reflitam sobre o futuro da relação e no que ela pode implicar emocional e financeiramente. Para que a relação não termine em brigas e transtornos financeiros decorrentes de situações mal resolvidas, os pares estão recorrendo cada vez mais aos cartórios de notas para formalizar um contrato de namoro. O instrumento pode ser feito entre duas pessoas que querem deixar claro que a relação é apenas um namoro, afastando a possibilidade de que seja considerada uma união estável que possa gerar efeitos patrimoniais. Assinando uma escritura pública de namoro, o casal pode evitar os efeitos da união estável, por exemplo, a possibilidade de partilha de bens adquiridos durante a vigência da relação, pensão, direitos sucessórios em caso de falecimento, entre outros.

AMOR ANIMAL

Pois o clima de Dia dos Namorados chegou até o mundo animal. Segundo notícias nas redes sociais, no sábado, dia 10, um shopping paulista promove o casamento entre um bulldog francês e uma beagle, cachorros que se tornaram sucessos nas redes sociais e que já contam com mais de 13 mil seguidores.

Toda a celebração será como no mundo humano, com direito a fotógrafo e caminhada até o altar para encontrar o seu pretendente. A celebração será comandada por outro cão, um shitszu, dito muito responsável e autoritário.