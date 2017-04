Projeto de música na Viamópolis ainda tem vagas para aulas gratuitas de violão e cavaquinho

Ainda há vagas para as aulas de violão e cavaquinho na Viamópolis, através do projeto “Música para todos”, oferecido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Podem participar do curso crianças, jovens e adultos e o objetivo é oferecer iniciação musical, com lições teóricas e práticas. As oficinas são ministradas pelo diretor da SMC e estudante de música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Vinicius Fontoura. As aulas acontecem todas as terças-feiras, no turno tarde (das 14 às 16h), na sede da SAVI – Associação dos Moradores e Amigos da Viamópolis (Rua Antônio Zanquetim, Nº 195, no bairro Viamópolis). As inscrições podem ser realizadas na sede da SAVI ou na Secretaria de Cultura (Açores, 951, bairro Tarumã). Para mais informações, ligue (51) 3435.3374 ou pelo e-mail cultura@viamao.rs.gov.br