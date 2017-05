Projeto Nacional Educação Escoteira em Viamão

Grupo Escoteiro Marista Ir. Dionysio Tonial participa de evento simultâneo em todo o Brasil, reunindo milhares de escoteiros

Alunos de mais de 1.200 estabelecimentos de ensino de todo o país terão a oportunidade de interagir com crianças, adolescentes e jovens do Movimento Escoteiro em atividades de alto valor educativo. Trata-se do EducAÇÃO ESCOTEIRA, projeto dos Escoteiros do Brasil, que prevê inúmeras atividades integradas entre alunos e escoteiros em uma grande ação de impacto social. O EducAÇÃO ESCOTEIRA, organizado em conjunto pelo Grupo Escoteiro Marista Ir. Dionysio Tonial e o Colégio Marista Graças, vai envolver os alunos da escola no mesmo horário e data das outras escolas do Brasil: dia 20 de maio, das 9 às 12 horas.

O Projeto EducAÇÃO ESCOTEIRA é um evento anual com a participação das Unidades Escoteiras de todo o país, oferecendo aos alunos, atividades desenvolvidas com os jovens do Movimento Escoteiro nos espaços de instituições educativas, que relacionem com o tema do ano, no caso “Escotismo e Desenvolvimento Sustentável” e com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, define a Psicopedagoga e Chefe Marize Pisoni.

O Escotismo possui uma sólida experiência em proporcionar atividades educativas de forma divertida, atraente e variada. O formato pensado para o EducAÇÃO ESCOTEIRA prevê um conjunto de atividades voltadas ao tema do ano onde o método desse projeto vai ao encontro dos conhecimentos propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais com uma vivência prática e atraente, auxiliando na assimilação e compreensão desse conteúdo.

Como uma força vibrante e relevante em cada comunidade onde está presente, o Movimento Escoteiro poderá ser instrumento de construção do futuro almejado. As ferramentas para alcançar esse objetivo podem ser identificadas no processo educativo escoteiro, que alcança cada jovem, transformando-o em agente de melhorias e participante ativo em sua comunidade, e no trabalho de 1300 Grupos Escoteiros, beneficiando a sociedade e ajudando a formar uma consciência coletiva comprometida com o desenvolvimento sustentável.

Segundo o Chefe Marcos Silva Gonçalves, Diretor Presidente do GEMIDT, “o Projeto EducAÇÃO ESCOTEIRA é uma excelente alternativa para os alunos aprenderem conceitos cotidianos através do Método Escoteiro e para os membros do movimento, que estarão interagindo com esses alunos, é uma oportunidade de fazer o bem, compartilhar o conhecimento que possui e ampliar a relação com outros jovens, formando uma cadeia de aprendizagem e valores morais”.