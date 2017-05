Projeto pede Ficha Limpa para CCs

O vereador Francinei Bonatto (PSDB) apresentou um Projeto de Lei que institui a “Ficha Limpa” para nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da administração direta, autárquicos e fundacional do poder executivo e do poder legislativo.

O objetivo principal do projeto é o de assegurar que os cargos comissionados existentes no organograma dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, não sejam ocupados por pessoas consideradas “Ficha Suja”. “Em todo país, parte dos ocupantes desses cargos são políticos que não estão exercendo mandato, e muitos destes justamente por não ter conseguido sequer se candidatar, devido a Lei da Ficha Limpa. Ou seja, se a pessoa está proibida de exercer mandato por ser considerada um ficha suja, não faz sentido autorizar que o mesmo ocupe cargos de confiança na administração municipal”, diz Francinei.

O projeto está tramitando na Câmara e passará pelas comissões, em seguida o projeto estará apto a ser votado pelos Vereadores.