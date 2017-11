Projeto Social Karatê Para Todos realiza terceira troca de faixa

No último sábado, dia 4, o projeto social Karatê Para Todos realizou a terceira troca de faixa. O projeto acontece no Centro Municipal de Cultura e Esporte, com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte (Smel), com encontros três vezes na semana: segundas, quartas e sábados. A primeira troca foi realizada em setembro de 2016 e a segunda, em abril de 2017.

Foram onze karatecas que mudaram de faixa: sete de branca para amarela; dois da amarela para laranja; uma verde para roxa; e uma roxa para confirmação de estilo Goju-ryu. O exame foi realizado sob comando do Sensei Hélio Bandeira, 5º Dan. Agora, os onze fazem parte da FGK – Federação Gaucha de Karatê. Eles recebem carteirinha, certificado e uma senha onde tem acesso a uma conta que é criada em nome dos atletas.

O projeto social do aluno-instrutor Cristian de Souza (faixa marrom), e dos instrutores Julio Magno (faixa preta) e Felipe Godinho (faixa preta), iniciou em outubro de 2015. “Ser federado comprova que o atleta realmente prestou exame e está apto a passar para outro nível”, explica Souza. As aulas acontecem gratuitamente no Centro Municipal de Cultura e Esporte (rua dos Açores, 951, Tarumã), nas segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 20h45 e aos sábados das 10h30 às 11h45.

Souza explica que o projeto começou com a necessidade pessoal de um local para dar continuidade aos treinos de karatê e para atender às pessoas que sempre tiveram vontade de praticar uma arte marcial, mas não tinham condições de pagar uma academia. “Sucesso, esta é a palavra para o terceiro exame de faixa do projeto social Karatê Para Todos. Obrigado a todos os envolvidos e a todos os apoiadores”, finaliza o aluno-instrutor.