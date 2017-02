Projeto Verão Itapuã 2017 na Praia da Vila

Para os moradores e visitantes aproveitarem ainda mais o verão, durante os meses de janeiro e fevereiro, as secretarias municipais de Cultura e de Esporte e Lazer promovem uma série de atividades esportivas e culturais na orla da praia da vila de Itapuã – as atividades fazem parte do projeto Verão Itapuã. Além de atividades esportivas, que acontecem sempre aos sábados e domingos, a edição 2017 do Verão Itapuã conta com shows musicais e concurso de beleza. No domingo (26/02), ocorre a escolha da Musa Verão Viamão, com shows musicais de Ismael Leal, Igor de Oz e Mario Jr e Alex. Durante o Verão Itapuã, a Prefeitura intensifica as atividades de fiscalização do trânsito e do comércio, e os serviços de varrição e limpeza.