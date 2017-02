(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)>>>>

PRÓXIMO ATO ===

No último artigo (está em www.correiorural.com.br, blog Pense Comigo) fiz uma correlação entre a nossa história política, as mudanças de cenário, a sequência de fatos que trouxeram o Brasil até aqui com atos de uma peça teatral. Agora quero falar do quarto ato, o que estamos vivendo, que é o transcurso de uma vivência democrática com modificação da cultura e esbarrando em uma corrupção que vem a público, toma manchetes e nem os mais poderosos (ou aqueles que assim se consideravam) ficam livres de cadeia e punições.

Hoje vivemos aquele que chamei de quarto ato, que muitos acreditam que deve terminar, mudar o cenário, voltar o regime de exceção e novamente rezar pela vinda do Messias, aquela figura maior, mágica, com o poder de criar o bem da noite para o dia, como Deus que disse: “Faça-se a Luz” e isso ocorreu. Creiam que este ato que vivemos deve ser escrito por nossa vontade, dando apoio incondicional às ações de limpeza que atingem um Executivo confuso, um Legislativo muito comprometido e um Judiciário ainda sem força e contaminado com algumas figuras que são pouco recomendáveis.

Este ato é o que chamamos de real exercício da democracia: Governo em que o povo exerce a soberania.Portanto, não acreditem na chegada do poderoso que vai mudar tudo. Invistam em modificações de nomes, renovação de cenário, em novos personagens com maior autenticidade e com uma história melhor de vida. Não vamos repetir nomes velhos, ultrapassados e corrompidos, vamos crer em uma Nação que se reconstrói a partir da mudança de atitude de um povo que não depreda, não se aproveita de momentos de fraqueza dos órgãos públicos.

Prepare a mudança “mudando” seu comportamento e vamos escrever por completo o quarto ato desta peça teatral.