Quartas de final da Copa Paulo Brito

Sábado, dia 03 de junho começa a fase decisiva da Copa Paulo Brito. Os oito melhores times da primeira fase disputam as quartas de final, em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, as equipes que ficaram nas primeiras duas colocações de cada grupo jogam pelo empate na prorrogação. Confira a programação dos jogos que acontecem no Ginásio Pedralli, na parada 39. As equipes “mandantes” levam a vantagem do empate:

n 20 horas: Bebeu deu Nisso x Malta F.C.

n 21 horas: Inova x Atlético Cobreloa

n 22 horas: Fúria SP Futsal x Ajax Master

n 23 horas: Boca JR/Na Medida do Sul x El Trem