Quinta da Estância recebe 125 alunos da APAE na Aldeia Pedagógica

Em parceria com a aldeia Mbyá Guarani de Viamão, programa visa desmistificar a imagem do Índio e é realizado durante todo mês de abril

A partir de ações que integram diversas disciplinas, uma nova educação forma cidadãos mais críticos e conscientes de que no meio ambiente e na sociedade, dependemos todos uns dos outros. No mês do Dia do Índio (19 de Abril), crianças e jovens estão aprendendo isso na prática através do programa Valorização da Cultura Indígena e Populações Tradicionais. Nesta terça-feira (18), 125 alunos da APAE de Viamão tiveram a oportunidade de participar das atividades que são realizadas pela Fazenda Quinta da Estância.

Em parceria com a aldeia Mbyá Guarani de Viamão, o programa acontece desde 1998, sempre no mês de abril, e conta com uma Aldeia Pedagógica construída especialmente para remontar a história das três culturas indígenas que habitavam o Rio Grande do Sul na época da chegada dos europeus: Guaraní, Kaingangue e Charrua.Sãotrabalhados conteúdos de História, Geografia, Artes. dentre outros. Alem disso, os estudantes têm a oportunidade de conversar com o cacique da aldeia para saber como era a vida antigamente e como é hoje, conhecer seus costumes, hábitos e saber a herança que nos deixaram como o chimarrão.

No total, mais de 30 mil estudantes já foram sensibilizados. Os visitantes também são convidados a trazer doações de alimento que já somam mais de 40 toneladas desde o início do projeto. Além disso, a venda do artesanato indígena acontece durante todo ano na Quinta da Estância, gerando renda significativa para as famílias.

DETALHES DAS ATIVIDADES:

Os alunos apreciaram a música, a dança, a culinária (inclusive com degustação), aprenderam algumas saudações em guarani, fizeram pinturas corporais indígenas, conversaram com o cacique sobre sua tradição e as dificuldades presentes.

- Sítio arqueológico modelo: alunos aprendem como arqueólogos reescrevem a história de povos que não deixaram registros escritos

- Oficina das Pinturas: alunos aprendem sobre as pinturas indígenas e seus significados e também são pintados com a tinta natural do Urucum.

- Oficina da Gastronomia Indígena: espaço completo para os participantes conhecerem toda a herança gastronômica deixada pelos índios. Alunos vão poder experimentar pratos típicos e também conhecer as primeiras espécies de plantas domesticadas para plantio pelos índios.

- Oficina do Brincar: alunos irão aprender quais brincadeiras os curumins realizam na aldeia quando criança, muitas destas até hoje utilizadas por todos nós como Sapata, Peteca, Bolita, Perna de Pau. Também irão perceber que estas são coletivas e promovem a integração entre seus participantes, além de utilizarem itens da natureza para inspiração do brincar.