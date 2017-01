Reclamações – Blog Pense Comigo

BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO

Quando temos um problema, seja qual for e ocorre uma demora para resolver, assumimos a condição de quem protesta e fica apontando defeitos, mesmo que algumas soluções encontradas, podem não ter sido as melhores, mas servem para resolver alguns problemas. Lembrei quantas vezes convivemos com a reclamação sistemática, acompanhada pela falta de proposições, pessoas que tem na crítica seu único argumento.

Ao observarmos uma sucessão de erros temos que fazer uma análise da situação, observar a seqüência de fatos que estão envolvidos e buscar alternativas que possam apontar para novos caminhos, apontando mudanças e o que podemos esperar pela frente. Não podemos simplesmente seguir na queixa sem a sugestão e ou a analise sem dar uma visão mais apurada de tudo o que já aconteceu, por isso parabenizo todos os que ao abordar questões de crítica com o olhar de quem se compromete e opina apontando alternativas e não simplesmente gritando.

Vivemos o constante renovar, temos de observar e criticar, sendo muito importante que tenhamos em vista alternativa que possam contribuir com a melhora, senão seremos reclamões sem fundamento, aqueles que abrem a boca, xingam, protestam e não contribuem com nada construtivo e tão pouco são capazes de identificar algumas ações que melhoraram o cenário que tínhamos antes.

Os críticos são bem vindos, desde que se comprometam com alguma coisa no contexto do que falam. Há poucos dias ouvi uma frase em que a pessoa dizia desprezar os seres humanos, pois os achava revoltantes em suas atitudes, será que quem afirma isso sobre todos não se inclui também ou pertence a outra espécie?

É fácil apontar para os outros, mais complicado perguntar para si mesmo: “E Eu, o que eu já fiz de bom?”