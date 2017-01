(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)>>>>>

REFORMAS

Novos holofotes instalados estão dando melhor luminosidade à igreja matriz Nossa Senhora da Conceição. Construído no local mais alto do município, à noite o templo já é visto de longe.

Aliás, segundo me contaram, há um projeto aprovado pela Secretaria do Meio Ambiente o qual vai implantar reformas na Praça Marechal Floriano, a Praça da Matriz, o Largo Cônego Bernardo Machado dos Santos. Sem mexer na estrutura, o paisagismo da praça vai receber novidades, inclusive com mais árvores.

Vamos aguardar.

BURACOS

Procedem as inúmeras reclamações que o CR recebe com relação aos buracos que comprometem um bom tráfego na ERS 040 (Rodovia Tapir Rocha), no que se refere à zona urbana de Viamão, ou seja, a avenida Senador Salgado Filho. Aqui do centro da cidade até a Lomba do Sabão.

Há dúvidas quanto à responsabilidade de sua preservação. Creio que cabe ao DAER fazer os reparos no asfalto e tapar os buracos. Há quem diga que o trabalho tem que ser realizado pela municipalidade.

Pelo sim, pelo não, pede-se que os buracos (algumas crateras lunares) sejam tapados e o asfalto recuperado.

PRÉDIO HISTÓRICO

Conhecido cidadão na sociedade viamonense, conversando comigo esta semana, mostrou-se bastante preocupado com o estado de conservação, pelo menos externa, do prédio histórico que abriga o gabinete do Prefeito, no Largo Adonis dos Santos.

Já abordei o fato numa das edições do CR no ano passado. Realmente, aquele prédio, notadamente ao redor das janelas, está corroído e precisa de reparos. Se a prefa não tem verba para tal, quem sabe a comunidade ofereça ajuda.

INTERNACIONAL

Redes sociais divulgaram reportagem de jornal alemão, na qual consta uma frase que teria sido proferida pelo Papa Francisco durante recepção a uma comitiva de cardeais que o cumprimentavam pelo seu aniversário.

A frase, “Não se deve excluir a possibilidade de que eu possa entrar para a História como o Papa que dividiu a Igreja Católica”, está repercutindo no seio do mundo católico, notadamente nos planos político-religioso, teológico e moral onde o Sumo Pontífice mostra-se direto e duro nos seus conceitos.

Dizem os comentaristas que a frase vem ao encontro das medidas adotadas pelo Papa Francisco, o que pode levar a uma divisão no rebanho católico que poderia estar caminhando no escuro. Diante desses comentários, que de certa forma abalam a Santa Sé, levanta-se uma outra frase, proferida pelo Papa Paulo VI em 1968: “É uma fumaça de Satanás que entra por alguma fissura no templo”.

PROFESSOR

Estive no magistério durante 30 anos e tenho o conceito de que o ensino de qualidade é direito de todas as crianças e adolescentes. As diretrizes curriculares do ensino passaram por mudanças no correr dos anos e, com certeza, as modificações verificadas levaram em conta o papel e a responsabilidade do professor dentro do espaço escolar.

A escola recebe alunos de diversas formas de criação, de relações familiares e oriundos das mais diversas regiões. Essa diversidade deve ser respeitada em sala de aula. Às instituições, por meio de seus docentes e equipe pedagógica, cabe o processo de estruturar um currículo que tenha condições de atender a esta diversidade, tanto para o professor quanto para os alunos.

A democratização do currículo permite que os professores se organizem na variedade de representações ajustando-se aos mais diversos interesses e visões, independente da condição social e cognitiva em que se encontram professores, alunos e sociedade. O professor deve colocar os alunos no centro do diálogo sem deixar dúvidas na sua prática pedagógica.

QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO

É da própria natureza das coisas acontecer discordâncias, Neste início de ano dois desses aspectos chamam a atenção pelas críticas que geram quanto as suas apresentações.

No Rio de Janeiro, a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense tem, para o Carnaval 2017, o samba-enredo com o tema “Xingu, o clamor que vem da floresta”. Parte da letra é assim: “O belo monstro rouba as terras dos seus filhos, devora as matas e seca os rios. Tanta riqueza que a cobiça destruiu. Sou o filho esquecido do mundo, minha cor é vermelho de dor, o meu canto é bravo e forte, mas é hino de paz e amor“,

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a Federação da Agricultura e Pecuária do MS e outras entidades consideram ser um desserviço a Nação atribuir ao agronegócio a responsabilidade pelo desmatamento e agressão à fauna e flora. Dizem que o tema é desrespeitoso

com os agricultores que trabalham para alimentar o Brasil e as centenas de países que exportam nossos excedentes agrícolas”.

Questão de interpretação.

Por outro lado, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) irá abrir processo referente a polêmica campanha “Gente boa também mata”, do Ministério dos Transportes.

Criada por uma agência para campanha do Ministério dos Transportes, a peça publicitária que embala a propaganda contratada, foi alvo de uma enxurrada de críticas na internet por associar pessoas que realizam boas ações com quem mata no trânsito. Segundo o Conar, a campanha denigre a imagem de pessoas que lutam pela sociedade.

Questão de interpretação.