(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)===

REPOSICIONAMENTO ===

Hoje fui avaliar melhor, pensar em todas as opções, tirar dúvidas e ver em que ponto me encontro. Concluí que faltavam diversas peças no quebra cabeças de minha vida e senti necessidade de ver, exatamente, aonde e em que eu perdi o rumo de minhas convicções. Mas quis ver também quais os momentos em que fiz uso dessas e que, por este motivo, segui o melhor caminho em busca de realizações.

Quando falamos em necessidade de reposicionar, muitos pensam que estamos falando em dar uma guinada, promover uma grande mudança. Nada disso, reposicionar é buscar as nossas verdadeiras origens, verificar o quanto de nós mesmos somos capazes de defender e representar em nossas ações. Alguns me dizem que esta linha de pensamento é ilógica, porém contesto visto que em boa parte de nosso dia estamos dando satisfação de nossas ações para o contexto que nos cerca e muito pouco fazemos para atender às proposições que são fundamentadas dentro de nossos desejos e vontades.

Reposicionar não é nada além de encontrar-me no cenário em que estou vivendo, olhar para o que sou e pensar no que represento no meu próprio ser e ver o quanto de mim deixei de lado por circunstâncias.

O momento do reposicionamento parece, para muitos, que deveria ser único, porém os últimos tempos me demonstraram que é algo que deve fazer parte de nossas reflexões diárias na busca pelo crescimento pessoal e no desenvolvimento de nossos dons.

O assunto ganha corpo no momento em que estamos descontentes, ansiosos, sentindo a repercussão física desse estado de ânimo através da angústia e temos necessidade de modificar quando, na verdade, o primeiro passo é o reposicionamento, assumir uma postura de menos exigência pessoal, de cumprir um papel e buscar o desenvolvimento de ações de satisfação e felicidade, pois quando faço isso comigo, passo a ser melhor para os que estão ao meu redor.