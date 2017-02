Resgate na Bahia

Lá pelos 20 e poucos anos o Neco que fazia Medicina me disse: morra de qualquer coisa, menos de acidente de carro. Nunca esqueci. Eu que andava “ligeirinho” como qualquer jovem, tirei o pé e nunca mais ultrapassei o limite das vias. Nesta época de verão e férias é assustador o número de acidentes nas rodovias. Corpos e famílias dilaceradas. Não tem dia em que não haja notícias na mídia de acidentes rodoviários. Quase que na sua totalidade causado por imprudência. Vem aí o carnaval. Vá viajar. Respeite as regras de trânsito e as outras vidas (tanto de seus passageiros como as em outros veículos).

Uma vez socorri um acidente de trânsito. Corria o ano de 1997 e eu vivia em Barreiras na Bahia. Era carnaval. Recém-separado fui a uma festa chique da sociedade local. Uma garota me olhava insistentemente. Desconfiei. Isso não é normal. Lá pelas tantas a abordei e ficamos “trovando”. Notei de muita gente nos olhava. Alguma coisa está errada, pensei. E estava. Ela era dançarina em uma boate. Eu não tinha como saber. Segue o baile. A “arrastei”, digamos assim. Vínhamos na rodovia e quando nos aproximamos do trevo de acesso à entrada da cidade, vi umas luzes no ar. Muito estranho. Que noite esquisita, pensei. Diminui a marcha e fui acompanhando e me aproximando das luzes. Era um carro capotando. Lá dentro um casal. Parei o carro e desci correndo o barranco para onde havia sido projetado o carro. Era um Volkswagen Gol e saia fumaça dele, um tipo de vapor. Naquela hora, na adrenalina do momento, não pensei muito essas coisas do tipo “não mexa no ferido e espere a SAMU”. Também não existia SAMU na época. Tirei o casal do carro “à moda bicho”, eles estavam desacordados. Com trinta anos de idade eu não era esse paquiderme o qual me transformei, eu era forte e ágil. Não sei como subi o barranco com os dois, coloquei-os no carro e seguimos para o hospital. Minha companheira estava em choque, não falava, não se mexia. O rapaz tinha um grande corte na cabeça e a moça, também desmaiada, não tinha ferimentos superficiais. Aí começaram a fase 2 dos meus problemas: eu não sabia onde era o hospital! Já morava em Barreiras há 3 anos e qualquer problema de saúde éramos instados a pegar um avião e voarmos para Brasília, a cidade com recursos mais perto, a 600 quilômetros. Não sei como, mas achei o hospital. A UPA de Viamão seria um Sírio-Libanês perto daquilo que lá chamavam de hospital. Levaram em macas o casal e deixaram meu carro todo ensanguentado. Problema 3: chamaram a polícia e eu não tinha como comprovar que não estava envolvido no acidente. Só depois de o rapaz despertar é que fui liberado. Com a graça de Deus, os ferimentos não foram graves. No outro dia ainda fui visitá-los no hospital. Fredson e Carolaine, o nome deles, estavam bem. Fredson me disse que não conhecia a cidade, estavam de passagem e se perdeu no trevo por excesso de velocidade.

Fica a dica: sem excessos na estrada, vá e volte em segurança. Alguém te ama e te espera no retorno. Nem que seja uma dançarina de boate.