Restam quatro: Definidas as semifinais da Copa Paulo Brito

O Ginásio Pedralli ficou completamente lotado para a disputa das quartas de final da Copa Paulo Brito. Os oito melhores times da primeira fase disputaram as quatro vagas na semifinal. As equipes de melhor campanha na primeira fase não tiveram vida fácil e apenas o Inova conseguiu avançar.

No primeiro jogo da noite o Malta aplicou a maior goleada da noite: 10 x 1 no Bebeu deu Nisso. Em seguida o Inova ganhou apertado do Atlético Cobreloa, por 4 x 3. Os primeiros colocados na primeira fase de grupo, Fúria e Boca Jr/Na Medida do Sul foram surpreendidos e deixaram a competição. O Ajax Master fez 5 x 4 no Fúria, enquanto o El Trem venceu por 7 x 5 ao Boca.

No próximo sábado, dia 10, em horário a ser definido acontecem as semifinais, em jogo único: Inova x El Trem e Malta x Ajax Master. Em caso de empate a partida vai para prorrogação e persistindo a igualdade haverá disputa de pênaltis.