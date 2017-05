Reus: 45 anos de história e de uma grande paixão

O ano era 1972, e Altino da Silva, morador da Vila Esmeralda, em Viamão, resolveu criar um time de futebol para a gurizada da vila se divertir. A ideia rapidamente ganho força e Altino foi mais além. Convidou os amigos Marciano Pereira da Rosa e Carlos Martinez Galarca, vizinhos de seu estabelecimento, a apadrinhar a recém formada agremiação.

Foi então que no dia 13 de maio de 1972, na rua A, hoje rua Catorze de Setembro, número 1035, mais precisamente no “Bar e Armazém Padre Reus”, era fundado o Reus Futebol Clube. Estiveram presentes na primeira reunião, conforme ata: Marciano Pereira da Rosa – presidente de honra (em memória); Paulo Antunes Pinto, vice-presidente; Carlos Martinez Galarca, tesoureiro; Sovenir Silveira, Altino da Silva, Clélio Rodrigues Fernandes, Gessy da Silva Lima, Moisés Antônio, Henrique Martinez e Anaurolino Jol, conselheiros;

O Reus em sua trajetória conquistou o coração de vários viamonenses, pela luta de seus apoiadores apaixonados e o espírito aguerrido de seus atletas e diretoria.

Atualmente o clube está legalizado, conta com estatuto próprio registrado, campo de futebol próprio, doado pela Prefeitura de Viamão, e tem se destacado nos diversos campeonatos que participa com todas suas categorias, mas principalmente na formação de atletas da sua base e pelo trabalho comunitário que desenvolve na região da Vila Esmeralda.

Recentemente, o Reus criou um programa para angariar associados, com o objetivo de evoluir o trabalho de base e levantar sua sede novamente, destruída em um dos últimos temporais. As contribuições podem ser feitas diretamente na conta do clube no Banrisul, ag. 0783, conta 06009562.0.0, em nome de Reus Futebol Clube, CNPJ 23.254.700/0001-8. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 99679-9473 e 99285-5503.