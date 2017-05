Rian é campeão do Prime Gaúcho de Jiu-Jitsu

No último dia 7, na cidade de Lajeado, o atleta viamonense de jiu-jitsu da categoria juvenil Rian Pacheco, sagrou-se campeão da III Etapa do Prime Gaúcho. Rian reside em Viamão e seus familiares desdobram-se para conseguir recursos financeiros que ele participasse das disputas. Estes familiares agradecem àqueles que colaboraram, à Academia de Jiu-Jitsu Acqua, de Viamão, à nutricionista Larissa Signori, aos mestres Robson Maia e William Dias, que acreditaram no potencial de Rian.