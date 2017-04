Rodeio da ETA e Festival Canto Campeiro agitam o fim de semana

O 37ª Rodeio Crioulo da ETA (Escola Estadual Técnica de Agricultura) será realizado de sexta a domingo, no Parque de Exposições Bento Gonçalves, no Passo do Vigário, sede da instituição de ensino. A cerimônia de abertura do evento ocorre no sábado, a partir das 20h. A programação conta com diversas provas campeiras, tais como, laço, rédea e gineteada. Além das competições acontecerão shows e bailes, entre as atrações artísticas estão: dia 07/04 – baile com Alma Gaudéria; dia 08/04 – baile com Tchê Guri e show com Leonardo Quadros & Nilton Ferreira; e dia 09/04 – show com Mano Lima & Grupo Floreio. Mais informações pelos telefones (51) 3485-1101 ou 3485-1173.

5º Canto Campeiro

Paralelo ao Rodeio, será realizada a 5ª edição do Canto Campeiro, realização da JBA Produções Culturais, com os patrocínios das empresas Coopernorte e Arroz Realengo, através do Sistema Pró-Cultura RS, Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O 5º Canto Campeiro inicia às 18 horas de sábado, com o show de abertura a cargo do cantor viamonense Leonardo Quadros. Em seguida, vem a apresentação de 14 músicas concorrentes, todas inéditas. Também será realizado o 1º Canto Piá Campeiro, para jovens intérpretes na faixa etária entre 14 e 18 anos, nas modalidades “Chinoca” e “Peão”.

VIAMONENSES – Entre as mais de 650 obras que passaram pela triagem do festival, foram selecionadas o chamamé “Quando o campo perdoa”, letra e música do compositor viamonense Nino Saldanha (foto), integrante do Grupo Guitarra Alma e Garganta e a “João Barreiro” escrita pelo poeta também morador de Viamão Édson Casagrande em parceria com Jurema Chaves.