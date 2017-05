Sábado é a última rodada da primeira fase da Copa Paulo Brito

A fase de grupos da Copa Paulo Brito chega no seu momento decisivo. No sábado, a partir das 20 horas, no Ginásio Pedralli, a última rodada define os quatro classificados de cada grupo.

No Grupo 1, a disputa é pela última vaga, pois Fúria Futsal (13 pontos), Inova (12 pontos) e Malta (10 pontos), já garantiram os primeiros lugares. El Trem, Ajax e América todos com 6 pontos disputam a quarta vaga.

Já no Grupo 2, são duas as vagas em aberto. O invicto Boca Junior (15 pontos) e o Atlético Cobreloa (10 pontos) já estão classificados. Bebeu deu Nisso (9 pontos), Vidraçaria Lima (6 pontos), Mônaco Futsal (6 pontos) e Ajax Master (5 pontos), disputam as duas últimas vagas.

Confira a programação da rodada decisiva:

n 20 horas – Ajax Master x Mônaco Futsal

n 20h50min – Ajax Futsal x América Futsal

n 21h40min – Goleadores Primaz x Vidraçaria Lima

n 22h30min – União da Vila x El Trem

n 23h20min – Bebeu deu Nisso x Boca Jr. MDC