Sábado tem rodada da Copa Paulo Brito

No sábado, 25 de março, no Ginásio Pedralli acontecerá a 2ª rodada da Copa Paulo Brito, organizada por Pedralli Torneios e Zidane Mídia. A primeira rodada teve quatro partidas, 36 gols foram marcados, com média de 9 gols por jogo e uma boa presença de público. A primeira edição do torneio conta com grandes premiações e jogos todos os sábados. Confira os jogos da segunda rodada:

El Trem x SER Ajax Futsal – 20h

Vidraçaria Lima x SER Ajax Master – 21h

INOVA x Fúria/SP Futsal – 22h

Boca Jr. MDC x Mônaco Futsal – 23h