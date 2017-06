Sabe aquela roupa guardada? Alguém precisa dela: 70 mil peças na Campanha do Agasalho

A Prefeitura de Viamão lançou nesta quarta-feira, dia 31 de maio, a Campanha do Agasalho 2017. A Campanha deste ano tem como tema “Sabe aquela roupa guardada? Alguém precisa dela!” e tem a intenção de arrecadar cerca de 70 mil peças, que serão direcionadas a instituições e famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas ou cadastradas pela Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SMCAS).

Serão 150 pontos de arrecadação distribuídos por toda cidade – escolas, comércio, secretarias municipais, igrejas, pedágio, unidades de saúde, Corpo de Bombeiros, entre outros. Cabe lembrar que os agasalhos a serem doados devem estar em bom estado de conservação, sem estarem puídos ou rasgados. “Doe aquela roupa que você não quer mais e não aquela que você usou demais”, lembra a funcionária Sônia Lemos, que trabalha na Campanha do Agasalho há 19 anos e está há sete anos na Fábrica da Cidadania (local de recebimento, armazenagem e distribuição dos agasalhos no município). Outro item importante a ser observado são os calçados, que devem ser doados aos pares. “Muitas vezes as pessoas doam aos pares, mas um dos pés acaba se perdendo no transporte. Sugiro que os calçados sejam amarrados ou colocados por par dentro de uma sacola plástica.”

O coordenador da Campanha do Agasalho 2017, Cláudio Gil, lembra que as doações de calçados e agasalhos podem acontecer durante o ano todo, através dos Cras e da Fábrica da Cidadania. “Atendemos as pessoas necessitadas em todas as partes da cidade, durante todos os meses do ano”, destaca. A secretária de Cidadania e Assistência Social, Maria Rita Cardozo, ressalta que as pessoas devem doar os agasalhos e não descartar. “A diferença está no bom estado das roupas e calçados, que ainda podem ser usados. Queremos fazer a melhor a maior campanha do agasalho e fazer a diferença na vida das pessoas.”

O prefeito, André Pacheco, fala que a equipe da Secretaria de Cidadania e Assistência Social realiza um belo trabalho de resgate social, de resgate do ser humano. “Ontem visitei e conversei com os funcionários e com os usuários dos serviços. Fiquei feliz por ver que essas pessoas que, por um motivo ou outro não tiveram oportunidades, hoje, através do serviço disponibilizado pela Prefeitura, estão conseguindo fazer um plano para melhorar as suas qualidades de vida. Se todo mundo fizer um pouquinho, fazendo campanhas nas suas redes sociais para doação de agasalhos, vamos conseguir aquecer muitos corações”, finaliza Pacheco.

Para onde vai o agasalho que você doa?

Você participou da campanha e doou um agasalho. Colocou-o na caixa de coleta e agora, para onde ele vai? Semanalmente os agasalhos doados em um dos 150 pontos são recolhidos pelo Departamento de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social e levados até a Fábrica da Cidadania, localizada no Complexo Ana Jobim, na parada 36.

Lá eles são selecionados, separados e disponibilizados em prateleiras para que as pessoas em situação de vulnerabilidade social, encaminhadas pelos Cras, possam escolher os agasalhos que lhes servem.

Parte dos agasalhos arrecadados é destinada ao Centro Pop, ao Albergue Noturno Santa Edwiges Nossa Senhora de Fátima e ao Consultório de Rua. Nesses locais, antes de serem doados, eles são higienizados, separados e disponibilizados para os moradores de rua que buscam acolhimento.

n Centro Pop – Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Rua Antônio Vivaldi, 454, São Lucas.

n Albergue Noturno Santa Edwiges – Durante a semana o funcionamento é apenas noturno, das 17h30 até às 8h do dia seguinte. O acolhimento acontece às 17h30, com tolerância até às 19h. Durante os finais de semana e feriados o atendimento é 24 horas, com demandas encaminhadas pelo Centro POP. Travessa Farroupilha, 280, Orieta.

n Acessuas e Cadastro Único/ Bolsa Família: Rua Dois de Novembro, 49, Centro