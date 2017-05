Saias plissadas por aí! – #SaltoAltoEBicoFino

Olá, girls!

Sempre de olho no universo fashion, hoje quero falar para vocês sobre uma tendência que eu aprecio e muito: as “saias plissadas”.

Já falamos muito sobre as saias midi, e agora as saias plissadas, que já foram muito usadas nos anos 50, reforçam ainda mais a tendência midi. A novidade é que serão encontradas principalmente em tecidos metálicos. Sim, a tendência dos metálicos permanece neste inverno 2017, podem comemorar.

As saias plissadas são a expressão da feminilidade, pois elas são sinônimo de muito glamour e leveza, além de compor um certo ar romantismo no visual. Elas também são muito fáceis de combinar e ótimas para compor looks para diferentes ocasiões. Basta utilizar as combinações adequadas conforme o contexto e a mensagem que você deseja transmitir. A saia plissada pode ir do estilo casual ao elegante, veja as dicas:

• Para um look casual: combine com uma t-shirt (pode ser daquelas com mensagem escrita), um flatform , uma sapatilha ou até mesmo tênis, como prefereir, assim você irá compor um look bem casual e ao mesmo tempo fashion. Ah! Se esfriar, jogue uma jaqueta de couro, uma bomber ou um cardigan, que ficará perfeito.

• Para um look Elegante: combine a saia plissada com um scarpin, uma camisa de seda, renda ou blusa em tecido nobre, mais estilosa, se esfriar, acrescente um blazer ou spencer ao look, deixando o seu visual elegante e com muito requinte.]

Lembrando que os acessórios fazem toda a diferença na composição do visual. Que tal, gostaram?

Bjs, Patricia Arruda

