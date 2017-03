Saiba onde estará o Radar Móvel nos dias 30 e 31 de março

Desde o dia 22 de dezembro, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) vem operando com radar móvel, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. O objetivo é educar e fiscalizar o descumprimento aos limites de velocidade estabelecidos nas vias urbanas – o motorista que ultrapassar a velocidade permitida estará sendo multado. Está em funcionamento, também, o sistema de fiscalização eletrônica do trânsito por meio de pardais, lombada eletrônica que mede a velocidade, e ainda o furão de avanço de semáforos. São 17 equipamentos instalados em diversos pontos do município, devidamente identificados por placas.

Dias e locais do Radar Móvel:

30 de março (quinta-feira)

- Manhã: Mario Antunes da Veiga e Bento Gonçalves (Centro)

- Tarde: Mario Antunes da Veiga e Bento Gonçalves (Centro)

31 de março (sexta-feira)

- Manhã: Av. João Fernando Krahe e Alcebíades Azeredo dos Santos

- Tarde: Av. João Fernando Krahe e Alcebíades Azeredo dos Santos