SAUDADES DO AMANHÃ ===

A mente, percorrendo os espaços da memória, trouxe recordações do final da década de sessenta, quando assistíamos no cinema, aflitos, a um dos clássicos da ficção científica que foi o filme “2001 – Uma Odisséia no Espaço”. Olhávamos a visão futurista de nosso planeta e imaginávamos o quanto era grande o amanhã e como poderíamos construir muito através de nossas ações, para termos um mundo com grandes avanços, nos quais identificaríamos até o toque do Criador, a divindade presente nas maiores mudanças da raça humana.

Os passos foram dados, ultrapassamos o que seria o futuro distante e transformamos 2001 em um passado sem grandes marcas, fazendo com que ficássemos com um pouco de saudade do amanhã. Observando com cuidado tudo o que aconteceu e, com espanto, aquilo que não ocorreu em nenhum tipo de sonho sonhado.

Estigmatizado por uma curiosidade sobre o futuro o ser humano fica tentando descobrir, saber e, assim, vai deixando o tempo passar até o momento que, após certa idade, quando percebe ter muito passado e pouco futuro, fica pesaroso por não poder mais ter os mesmos planos de outrora para um porvir distante.

A saudade do amanhã não pode se repetir da forma como já foi para muitos, deixando amarguras e sensações de que se adiou, que foram proteladas e não se realizou. Aos jovens deixo o alerta de que não podem apenas projetar o futuro. É necessário desenvolver ações que façam dele a ação e o crescimento. Assim não teremos saudades do amanhã pois o realizaremos.

Dia 14 de março é aniversário da minha esposa Maristela. A ela meu beijo e meu carinho, pois é a pessoa com quem divido momentos, espaços, alegrias e tudo o mais. Te amo Maris!…