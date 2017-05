Saúde da Mulher é tema da 1ª Conferência Municipal

Nos dias 5 e 6 de maio foi realizada a 1ª Conferência Municipal da Saúde da Mulher, promoção do Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Viamão, através da Secretaria de Saúde, no auditório da Escola Estadual Setembrina. O tema central do evento foi a “Saúde da Mulher: Desafios para a integralidade com equidade”.

A coordenadora-geral da Conferência, Laureci Goulart, ressaltou a importância do evento. “A partir deste primeiro encontro, queremos plantar uma sementinha e que desta sementinha venham muitas outras conferências.” O prefeito de Viamão, André Pacheco, destacou o protagonismo da mulher na nossa sociedade: “Vocês são as protagonistas deste evento. Parabéns a todas as pessoas envolvidas. As mulheres são muito mais competentes, elas cuidam das nossas vidas, elas cuidam de tudo, de nós, da casa, da família, dos filhos, do trabalho e nós queremos que elas cresçam cada vez mais”.

A senadora Ana Amélia participou da abertura da conferência: “Fiquei muito feliz quando cheguei ao município e vi o prefeito com a camiseta da conferência. Isso é um sinal de vestir a camiseta por uma causa, vestir a camiseta por uma luta, por um propósito. Nós temos que ter mais ativismo e está na mão de cada uma de nós. A mudança começa na escolha de mulheres para nos representar politicamente. Estou muito feliz por estar aqui. Meus parabéns por esta iniciativa!”. A abertura do evento contou ainda com a presença do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luis Fernando Prates, e do representante do Conselho Estadual de Saúde, Itamar Santos.

A 1ª Conferência da saúde da Mulher, em sua dinâmica, acompanhou as diretrizes do Ministério da Saúde. Durante os trabalhos realizados, os participantes discutiram e sugeriram as propostas aos cincos eixos temáticos. Ao final da Conferência foram eleitas oito delegadas para defender as prioridades de Viamão na Conferência Estadual, que será realizada no mês de junho, em Porto Alegre. Já a Conferência Nacional da Saúde da Mulher está prevista para ser realizada de 1 a 4 de agosto, em Brasília. As delegadas eleitas são: Bruna Garcia; Michele Galvão; Rosangela Ilha; Sandra Regina; Maria Medianeira Gonçalves de Melo; Laureci Goulart; e Rubia Pacheco Vack.