SAÚDE NO CARNAVAL ===

Estamos no clima de diversão, o Carnaval. É bom, então, ressaltar a importância da preservação de uma boa saúde, evitando alguns danos que possam ocorrer por trás das máscaras carnavalescas. Por exemplo, uma dessas prevenções diz respeito às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). Médicos alertam que doenças graves podem ser adquiridas em relações sexuais sem preservativos, esquecidos no ato e que aparecem após a folia momesca, em homens e mulheres.

Por isso, para curtir a folia com saúde, o diagnóstico prévio e ter conhecimento sobre doença é o principal fator a ser avaliado é a conscientização com os parceiros no ato sexual.

Outra recomendação para os dias festivos de Carnaval é a de manter a energia. Para conquistar a disposição desejada, nutricionistas alertam para o uso de alimentos adequados para a época. Pois os alimentos ricos em carboidratos são os mais indicados, pois liberam glicose ao organismo de maneira lenta, garantindo energia por mais tempo. O aconselhamento é de que a pessoa deve se alimentar a cada três horas, não sair em jejum e manter-se hidratado, ingerindo no mínimo dois litros de água. A exposição ao sol e o calor típico do verão tornam o suor mais frequente e propiciam o gasto de energia.

Outro detalhe: os que costumam ingerir bebidas alcoólicas devem ficar ainda mais atentos à desidratação, que é a principal causa da ressaca. O ideal é intercalar a bebida com copos de água e suco..

Também é preciso evitar alimentos gordurosos, que incluem frituras, condimentos, embutidos, linguiça, salsicha, mortadela, salame, queijos amarelos, molhos e maionese. Eles não são saudáveis em nenhum período da vida e também podem ser indigestos.

Faça um Carnaval com saúde!…

A SITUAÇÃO DOS CORREIOS

Nesta semana, terça-feira, fui novamente até o setor de distribuição da ECT, na avenida Senador Salgado Filho, buscar correspondência que passou a não ser entregue por falta de carteiros. Fila imensa, com mais de 50 pessoas. Espera de 1h45min na rua sob calor e sensação térmica acima dos 40 graus.

Já na fase derradeira, as pessoas ingressam no prédio para acessar o balcão. Constato, então, que a temperatura interior é terrível e fico imaginando a situação de trabalho dos funcionários que ali trabalham.

Então, a atual situação dos Correios, a EBCT, maltrata a todos: usuários dos serviços e servidores da empresa.

Mas abrindo o e-mail, leio: “Correios informa funcionamento das agências durante o Carnaval – Os Correios informam que todas as agências do Rio Grande do Sul estarão fechadas nos dias 27 (segunda-feira) e 28 de fevereiro (terça-feira), devido ao Carnaval. Já na quarta-feira, dia 1º de março, as agências voltam a funcionar a partir do meio-dia. O funcionamento da Central de Atendimento dos Correios (CAC) também será alterado. Na segunda-feira, dia 27, o expediente será das 8h às 14h e o contato pode ser feito através do telefone 0800 725 0100. Na terça-feira, 28, não haverá atendimento telefônico. Para obter informações sobre produtos e serviços ou registrar manifestações neste dia, os clientes devem acessar o site www.correios.com.br<http://www.correios.com.br/>. Na quarta-feira, 1º de março, a CAC volta a funcionar normalmente, das 8h às 20h”.

AOS VEREADORES

Neste início de nova legislatura, vejo que os edis viamonenses estão “a mil pelo Brasil”. São projetos, requerimentos, solicitações, debates, resmungos, etc. Afinal, são representantes do povo. Estão na casa do povo. Lutam pelo povo.

Pergunto: os senhores vereadores já se reuniram (os 21, independente de cores partidárias) para analisar a situação do povo, que representam, com relação à precariedade dos serviços dos correios? Alguma comissão do Legislativo já foi formada para visitar a direção da EBCT e saber o porquê do caos?

Até agora nada ouvi a respeito…

VIAMÃO, HOJE

Sexta-feira, 9h30min, caminho pela rua General Daltro Filho, a serviço do CR. De repente fui abordado por uma senhora/moça que prontamente me intimou: “Me dá 20 pilas senão vai sobrá pra ti...”

Não podia, mas como o instinto de defesa age mais rápido nestas ocasiões, ergui o braço e empurrei e dita cuja. Desci da calçada e fui para o meio da rua onde funcionários da Prefa faziam reparos no cruzamento com a rua Julieta Pinto Cesar. A senhor/ moça seguiu pela calçada e víamos, todos, que continuou a abordar mais pessoas adiante.

É o nosso Viamão, hoje, em plena luz de uma manhã ensolarada e calorenta.

PREOCUPAÇÃO

Recebi esta mensagem:

“Para evitar-se grave acidente, com risco de morte, chamo a atenção das autoridades de trânsito da nossa cidade, para o problema dos semáforos no cruzamento da Rua Alcebíades Azeredo dos Santos com a RS-40 que, nos finais de semana, ficam com o sinal piscante. Tal ocorrência, sem ter no mínimo um policial, torna-se verdadeira roleta russa já que os veículos que retornam das praias não dão chance para os demais vindos do Sítio São José para atravessar a referida estrada. Atenciosamente, Ernani Marimon”.

DESCONTRAINDO

“Qualquer homem devia ser livre de circular pelo planeta, em busca de paz, de um emprego melhor, ou apenas pelo prazer da descoberta”. (José Eduardo Agualusa-Escritor)

“Quando o que nos move se esvai, acabamos nossa existência e só resta o que é físico. Acho que somos como pilhas”. (Mentor Muniz Neto – Publicitário)