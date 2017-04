Se o tempo colaborar, neste domingo tem Encontro de Veículos Antigos

Os dois últimos Encontro de Veículos Antigos de Viamão, agendados para os meses de fevereiro e março, foram cancelados por causa da chuva. Mas, se o tempo colaborar, neste domingo, 09 de abril, haverá a 18ª edição do evento. O Encontro – que acontece em frente à Prefeitura, no Centro, das 9h às 13h - atrai dezenas de expositores, além de venda de peças, acessórios, adesivos, miniaturas e outros artigos relacionado ao automobilismo. Esta edição vai contar ainda com um estande com distribuição de água quente e erva-mate Barão para o chimarrão. A exposição é uma promoção do Clube do Carro Antigo de Viamão, com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Transportes e Manutenção de Frota. O evento acontece sempre no segundo domingo de cada mês. Em caso de chuva, o evento será transferido para o próximo mês.