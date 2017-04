SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS PARA COMPRA DE MUDAS DO POMAR DOMÉSTICO

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Seagri) está com as inscrições abertas para pedido de compra de mudas do programa Pomar Doméstico. O programa tem por finalidade estimular o consumo de frutas através do plantio de pomares domésticos e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população. A compra coletiva de árvores frutíferas, nativas, exóticas, flores, entre outras é também uma iniciativa que visa diminuir custos e facilitar a aquisição por parte dos viamonenses. Os valores variam entre R$ 6,00 e R$ 30,00. Os preços maiores são para mudas consideradas exóticas, mas a maioria pode ser adquirida a R$ 6,00 ou a R$ 7,50. Qualquer pessoa pode solicitar a muda, independente da quantidade. Para a inscrição, o morador deve preencher uma planilha que está disponível na Seagri (Rua Luiz Rosseti, 325, Centro) e nos Centros Administrativos Rurais, localizados em Itapuã e Águas Claras. O pagamento é realizado através de depósito bancário. Quando chegarem as mudas, o solicitante é avisado. Os pedidos podem ser realizados até o dia 31 de maio. Mais informações pelo telefone (51) 3434.2089.