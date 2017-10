Secretaria de Cultura participa da 16ª Feira de Troca de Livros de Porto Alegre

O projeto Troca-Troca de Livros, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) vem se destacando entre as ações permanentes e o serviço é oferecido diariamente na Praça Júlio de Castilhos, das 9 às 18 horas, com uma banca fixa. O projeto de Viamão está conhecido do público leitor e, desta forma, chegou até a Biblioteca Pública Josué Guimarães, de Porto Alegre, que fez o convite para o município participar de sua tradicional feira de Troca de Livros, que ocorre anualmente e está na 16ª edição.

No sábado, o projeto Troca-Troca de Livros, da Prefeitura de Viamão, esteve no Centro Municipal de Cultura, de Porto Alegre, onde pode levar seus livros para trocar entre o público que circulou pelo espaço e participou das demais oficinas e palestras oferecidas.

O escritor Sergius Gonzaga esteve presente parabenizou pela iniciativa de promover um projeto de leitura para as pessoas na cidade. A Feira trouxe para Viamão 189 novos títulos trocados durante o evento, além de uma doação de 102 livros de literatura estrangeira e nacional.