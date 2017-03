Secretaria de Educação realiza reunião de planejamento dos Jogos Interescolares do Município de Viamão (Jimv)

A equipe organizadora dos Jogos Interescolares do Município de Viamão (Jimv) e representantes de 69 escolas participantes (redes municipal e estadual e particulares) estiveram juntos na última quarta-feira, dia 22, numa reunião de planejamento da edição 2017 da competição. A atividade ocorreu no auditório do Centro Profissional Walter Graf e o objetivo foi avaliar o Jimv do ano passado e também definir os detalhes para a edição deste ano que deve iniciar no mês de abril.

O Jimv é uma realização da Prefeitura de Viamão, através do Setor de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação (SME). Os jogos são desenvolvidos nas categorias Juvenil (2000/2001), Infantil (2002/2003), Mirim (2004/2005) e Pré-mirim (2006/2007), nos naipes masculino e feminino. Em 2017, serão 10 modalidades: atletismo, basquetebol, xadrez, futebol de campo, futsal, handebol, voleibol, rústica, tênis de mesa e judô.

Durante o encontro também foi divulgado o nome das escolas classificadas para representar a cidade de Viamão nos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs). As equipes e atletas que representarão Viamão no JERGS foram definidos a partir dos resultados dos Jogos Interescolares do Município de Viamão (Jimv) de 2016. O representante da 28ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Fernando Ramos, esclareceu as dúvidas dos professores das escolas classificadas para a edição 2017 desta competição, que terá o retorno da modalidade de tênis de mesa.

Além disso, também foram discutidos os conteúdos mínimos a serem trabalhados em educação física na Rede Municipal de Ensino; e abordados temas como o Congresso Técnico do 20º JIMV, 9ª Copa EJA (Educação de Jovens e Adultos), Jimvinho, 9ª Jornada de Educação Física, Torneio Guri Bom de Bola e Projeto Recreando.