Secretaria de Meio Ambiente realiza resgates de animais silvestres

Um Gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris) foi resgatado, na manhã de segunda-feira, 10 de abril, no bairro Santa Isabel, por técnicos e fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). Uma moradora entrou em contato com a Prefeitura, informando que o gambá havia sido atacado por cães em seu pátio. Conforme avaliação técnica realizada no local, o gambá encontrava-se com sinais externos de lesão. Um outro chamado foi realizado nesta mesma manhã vindo da Escola Novo Lar no bairro Jardim Lisboa, onde uma aluna resgatou uma Coruja-buraqueira (Athene cunicularia) na Rua Dom Bosco, próximo à escola. O animal foi mantido sob proteção das funcionárias até o resgate. A Coruja encontrava-se debilitada, sem forças e sem possibilidade de voo. Após contato com a Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), foi orientado aos técnicos da SMMA que encaminhassem os animais para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS/PRESERVAS).

Secretaria de Meio Ambiente orienta cidadão sobre procedimento no resgate a animais silvestres - Sempre é bom ressaltar que caso encontre um animal silvestre debilitado o mais importante é não tocar no animal. O primeiro procedimento é tentar isolá-lo para que outros animais não tenham acesso a ele. Após esse procedimento, faça contato imediatamente com a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente, através do telefone (51) 3492-7615 – de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h.