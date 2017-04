Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza mais um resgate de Bugio

Um filhote de Bugio-ruivo (Alouatta guariba) foi resgatado, na tarde da última sexta-feira (31/03), no bairro Capororoca, pelos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Uma moradora entrou em contato com a Prefeitura, logo após ter localizado o animal caído nos fundos do seu terreno. Conforme avaliação técnica realizada no local, o Bugio não apresentava nenhum ferimento externo ou sinais de lesão, mas encontrava-se muito debilitado, quase sem forças para se levantar. Os técnicos da SMMA foram orientados pela Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA) a encaminhar o animal para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS/PRESERVAS) que realizou o pronto atendimento no animal.

Orientações para a população sobre o resgate de animais silvestres: Caso encontre um animal silvestre debilitado o mais importante é não tocar no animal, o primeiro procedimento é tentar isolá-lo para que outros animais não tenham acesso a ele. Após esse procedimento, faça contato imediatamente com a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente, através do telefone (51) 3492-7615 – de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Quando a Secretaria é acionada, vai uma equipe até o local, resgata o animal e faz uma avaliação se o animal tem condições de retorno imediato ao seu habitat. O biólogo, Fábio Mendes alerta: “nunca tente manipular um animal silvestre, pois é necessário experiência e materiais adequados para o manejo desses animais. Medidas de segurança são importantes porque o manejo inadequado pode causar sérios danos tanto para o animal, como também para a pessoa envolvida no resgate”.